Ideálním tipem na výlet v okolí Nového Strašecí je rozhledna, která stojí asi jeden kilometr od města – na Mackově hoře. Rozhledna byla postavena podle návrhu inženýra Janaty v roce 2001, a to ve výšce 524 metrů nad mořem. Věž je vysoká celkem 36 metrů, přičemž samotná vyhlídková plošina se nachází ve 21 metrech. Při cestě za výhledem do okolí, který nabízí pohled na horu Říp, Lovoš, Milešovku, Klínovec, území přírodního parku Džbán, křivoklátské lesy nebo také část Nového Strašecí, musí návštěvníci zdolat celkem 98 točitých schodů. Rozhledna je v měsících dubnu, květnu, červnu a září přístupná o víkendech, a to v době od 9 do 17 hodin. V červenci a srpnu se na její vyhlídkovou plošinu mohou zájemci vydat ve dnech od úterý do neděle taktéž v čase od 9 do 17 hodin. Rozhlednu obsluhuje Jaroslav Cabrnoch (731 4455 48), se kterým lze domluvit otevření rozhledny mimo běžnou otevírací dobu. To je ovšem možné pouze v případě skupiny osob čítající minimálně 8 lidí. Vstupné pro dospělé činí 20 korun, pro děti pak 10 korun.