Byla to obrovská zodpovědnost vše tak v krátkém čase zorganizovat a připravit. Ale zároveň to byl obrovský zážitek, euforie a zkušenost, za kterou jsem velmi vděčná. Nikdy na tento den nezapomenu,“ líčila Simona Čermáková, jinak také kytaristka dívčí skupiny The Apples.

Simona Čermáková byla jedna z organizátorek velkolepých oslav na Staroměstském náměstí v Praze. | Video: Se svolením Simony Čermákové

Jak sama přiznala, nevadí jí pracovat pod tlakem. „Naopak, stres a časová tíseň mě dokáží dostat do stavu, že pracuji na dvě stě procent. Byla to pro mě výzva a máme skvělý tým, s kterými je radost pracovat,“ pronesla Simona a poděkovala Liboru Votrubovi, majiteli společnosti Taiko a řediteli Dell Janovi, kolegyni Evě Němečkové a v neposlední řadě své rodině za podporu.

A co říká na zlaté mistry světa, se kterými mohla být v bezprostřední blízkosti a užívat si tak báječnou atmosféru po jejich boku? „Kluci byli skvělí, byla sranda a neskutečně si atmosféru užívali. V historii Staroměstského náměstí to byla největší akce a jsem ráda, že jsem u toho mohla být a to v pozici organizátora,“ uzavřela rodačka z Nového Strašecí.