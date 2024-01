Podívejte se: Smolíci oslavili v kulturním centru patnáct let existence

Ač se to zdá neuvěřitelné, je to již patnáct let, co vznikla skupina The Smallpeople, která funguje při rakovnické Základní umělecké škole. Za tu dobu prošlo školní formací celkem 130 dětí a hned 110 se jich objevilo v sobotu na pódiu v Kulturním centru Rakovník, kde toto výročí "Smolíci" oslavili.

Kapela The Smallpeople oslavila v Kulturním centru Rakovník patnáct let existence. | Video: Josef Rod starší