/VIDEO, FOTO/ Kdyby prase mělo křídla, Když jde malý bobr spát, Kolik je na světě… Pod tyto a další známí písničky se podepsal svým autorstvím skvělý hudebník, skladatel a hlavně člověk Petr Skoumal.

Ilona Svobodová, Olin Nejezchleba a Norbi Kovacs připomněli jméno hudebníka | Video: Josef Rod

Letos na podzim to bude deset let, co Petr Skoumal opustil tento svět. Při té příležitosti vznikl komponovaný pořad plný vzpomínek, písní a bání a neznámých textů - Narodíme se jen jednou - v podání Petrov manželky - herečky Ilony Svobodové, které ve středu v podvečer zavítala do rakovnické knihovny. Doprovázeli ji hudebníci Olin Nejezchleba a Norbi Kovács, spoluhráči z posledních let Petrovy hudební kariéry.

Historky, ať už veselé, tak i některé hořko-sladké ze soukromého a hudebního života tohoto umělce byly doplněný hudebními vsuvkami, ale také fotografiemi z rodinného alba a dalších zdrojů.

Zdroj: Josef Rod

Pozůstalou manželku Ilonu Svobodovou doprovázela během příjemného podvečera také její fenka, kterou si pořídili ještě za Petrova života.