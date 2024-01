The Wopeners, Last Moment a Pick up Lines rozezněli rakovnický Dům osvěty

/VIDEO, FOTO/ Žánrově pestrý koncert nabídl rakovnický Dům osvěty v uplynulém víkendu. Na podiu vystoupila trojice kapel, z toho dvě domácí.

Koncert kapel The Wopeners, Last Moment a Pick up Lines v Domě osvěty v Rakovníku. | Video: Josef Rod starší