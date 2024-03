Velikonoce na Křivoklátě

Kdy: od pátku 29. března do neděle 31. března od 10.00

Kde: Hrad Křivoklát

Za kolik: 160 korun

Pro návštěvníky je připraven velikonoční program plný muziky a hudebních vystoupení. Nechybí ani vystoupení pro děti, kajklíř Čabik a prohlídka hradních interiérů s velikonoční výzdobou.

Zelený čtvrtek na Tyršově koupališti

Kdy: ve čtvrtek 28. března od 14 hodin

Kde: Tyršovo koupaliště Rakovník

Za kolik: neuvedeno

Další ročník už tradiční akce. Den plný zábavy, zeleného piva a dobré hudby. Zahrají The Smallpeople, Brassband, Coffee to help, Rahab, Rad hot chilli peppers revival a Jezerel.