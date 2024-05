Absolventský koncert ve Vinotéce

KDY: 31. 5. od 18 hodin

KDE: Vinotéka ve Vysoké, Rakovník

ZA KOLIK:

Večerem budeme provázet Týna Polcarová a Zdenda Kos s učitelkou Martinou Polanovou, která své žáky umělecké škole vede. Uslyšíte nejen zpěvem doprovázené písně dua, ale i rozmanité instrumentální skladby v podání Zdendy, který absolvuje jak ze zpěvu, tak ze hry na klavír, kterou ho s láskou doprovázela učitelka Olinka Truhlářová.

Peneři Strýčka Homeboye opět na tour!Tentokrát po několikaleté pauze zavítají na Tyršovo Koupaliště v Rakovníku, kde naposledy byli v rámci Pobřežní hlídka tour! Peneři přes podzim odjeli krásných 17 koncertů, ze kterých se 12x povedlo vyprodat!Můžete čekat naprosto legendární diktát. Zažijte Nekonečnou tour s PSH právě teď.Celá tour je "Powered by Corona"

PSH on Tour KDY: 31. 5. od 19 hodin KDE: Tyršovo koupaliště, Rakovník ZA KOLIK: 350, 400, 450 Kč

Pivní slavnosti v Petrohradu

KDY: 1. 6. od 11 do 20 hodin

KDE: Pivovar Petrohrad

ZA KOLIK: zdarma

Den plný skvělého piva, jídla a živé hudby. Každý pivovar nabídne jedinečnou selekci piv. Cílem je ukázat to nejlepší, co region má k nabídnutí, a spojit lidi kolem společné lásky k výbornému pivu. Těšit se můžete i na místní hudebníky, kteří budou během akce vystupovat naživo.

Pohádkový les v Rudě

KDY: 1. 6. od 13 do 14 hodin

KDE: dětské hřiště Ruda

ZA KOLIK:

Betlém Ruda pořádá pohádkový les. Trasa měří 3 km. Občerstvení je zajištěno.

Prodej kartiček do 16:30 za sokolovnou a Lexovou vilou. Pro děti jsou připravena pohádková zastavení s pohádkovými bytostmi a zábavné úkoly s odměnou.

KDY: 1. 6. od 14 do 17 hodin KDE: Čermákovy sady, Rakovník ZA KOLIK:

Pohádkový les v Lužné

KDY: 1. 6. od 14 hodin

KDE: Lužná II, hřiště Lokomotivy

ZA KOLIK:

Cíl akce bude v Lužné I. na hřišti fotbalové Sparty. Na děti čekají úkoly a odměny, které budou v cíli doplněny o překvapení za splněné úkoly, Divadelní loutkové představení, vystoupení mladých hudebníků a další doprovodný program s luženskými hasiči a závěrem opékání špekáčků.

Šanofest vol. 2 je odložen na září

KDY: 1. 6. od 16 hodin

KDE: Lesní divadlo Šanov

ZA KOLIK: 350 Kč v předprodeji, na místě 400 Kč

Oheň festivalu zapálí rocková formace Last Moment, jako druzí přiloží do kotle Five Sins. Jako třetí zahraje rocková mašina kapela FRET. Headlinerem vesnického festivalu bude parta De Bill Heads a o afterparty se postará Yentak.