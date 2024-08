Druhý ročník grind/metalové festivalu Dead Shall Rise v Lužné. | Video: Jiří Netík

/FOTOGALERIE,VIDEO/ V Lužné to v pátek i v sobotu pořádně dunělo ostrou muzikou. Luženský fotbalový areál totiž hostil druhý ročník grind/metalové festivalu Dead Shall Rise.

Příchozí si mohli vyslechnout tvrdé party jako Squash Bowel (PL), Teething (SP), Hellfuck (PL), Boneyard (SP), Ad Acta (SK), Sperm of Mankind (SK), Vulvathrone (SL).

Druhý ročník grind/metalové festivalu Dead Shall Rise v Lužné. | Video: Jiří Netík

Dále z domácí scény zahrála legenda Debustrol, ale také Jig Ai, Isacaarum, Cuttered Flesh, Choked by own vomits, Kaosquad, Refore, Bowel Fuck, Faust, Pure, Force of Hell, Incarnate, Space Hamster a Destroy!