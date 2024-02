Přednáška o indiánech

Kdy: pátek 2. února od 17.00

Kde: Jesenice, vlastivědné muzeum

Za kolik: vstupné dobrovolné

Přednáška PhDr. Olgy Vilímkové Život indiánů v Andách v Peru.

Masopust ve Strašecí

Kdy: sobota 3. února od 14.00

Kde: Nové Strašecí, sraz na Komenského náměstí

Za kolik: zdarma

Průvod maškar vyrazí na cestu městem ve 14.30 hodin, od 16.00 hodin následuje v kulturním centru rej dětských masek.

The Wopeners, Last Moment a Pick up Lines rozezněli rakovnický Dům osvěty