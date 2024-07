/VIDEO, FOTOGALERIE/ Legendární závod do vrchu Knovíz – Olšany, jehož XXXIV. novodobý ročník uspořádal poslední červnovou sobotu v Knovízi Orion klub Slaný, se jel poprvé přesně před 100 lety.

Majitel slánské továrny na velocipédy a motocykly Vilém Michl soutěž tehdy vyhlásil především jako prezentaci svých strojů, které dokázaly zdolat kopcovitý terén v okolí Slaného. Hned o rok později byl závod pořádán jako národní. Toho se mimo jiné zúčastnili závodníci jako napřík Čeněk Junek, Eliška Junková, hrabě Lobkowicz, nebo hrabě Kolovrat. Poté z neznámých důvodů byl závod přerušen. Tradice byla obnovena až roku 1989.

Co se týká letošního ročníku, do Knovíze na dopolední přehlídku se sjely na dvě stovky veteránských motocyklů a automobilů z regionu i vzdálených koutů republiky. Návštěvníci si prohlédli jak prvorepublikové skvosty, tak i stroje, které stály u počátků motorismu. Nechyběly bouráky ze zámoří a stejně tak novodobé sporťáky z osmdesátých let minulého století, ať už domácí nebo zahraniční výroby.

Velkým tahákem pro fandy motorismu byly pak dvě závodní formule. Kvůli technické závadě spojky se dorazila na start ale pouze jediná v kokpitu s jezdcem Janem Findou z Litoměřic. „Formule byla nalezena před lety po povodních a následně byla restaurována. Od té doby s ní jezdím různé amatérské soutěže. Prvním majitelem vozu byl armádní kapitán Antonín Pokuta, který ji postavil v bývalém Výzkumném vojenském ústavu v Terezíně. Je to formule F3 Hella z roku 1960, takzvaný doutník. Ve své době existovaly dva kusy, ale dochoval se pouze jediný. Současným majitelem je Antonín Podzemský z Litoměřic. Já jsem pouze pilot a na závody s formulí jezdím už jedenáctým rokem,“ potvrdil Jan Finda.

Hodinu po poledni se na startovní čáru postavilo postupně 50 motocyklů a 58 aut rozdělených do kategorií podle kubatur. Startovním praporkem byli jezdci vysláni pokaždé k jízdě do vrchu směr Olšany u Brandýsku. Každá z posádek absolvovala dva starty, přičemž vítězství dosáhl ten, jehož oba závodní časy byly shodné. Jak doplnil ředitel závodu Václav Bečvář st. „Není to o nejvyšší rychlosti, ale o přesnosti. Navigátoři nebo samotní jezdci musí kromě trasy sledovat i časomíru, aby dokázali obě kola zdolat ve stejném čase.“

Start závodu Knovíz - Olšany | Video: Deník/Kateřin Nič Husárová

Podobně jako v předchozích letech si jízdu do vrchu nenechalo ujít více než tisíc platících diváků, včetně dětí. Sobotní klání bylo tím náročnější, že celou akci provázelo velmi horké počasí a venkovní teploty dosahovaly hodně přes třicítku. Řidiči se tak museli popasovat v kabinách i s obrovským vedrem, ale všichni dojeli ve zdraví. Vzhledem ke stáří strojů soutěž nedojelo pět motorek a 13 aut.

Kromě vítězů v závodě na čas byl letos jako nejhezčí motocykl ohodnocen motocykl značky Sarolea z roku 1931 majitele Miroslava Nováka. Jako nejhezčí závodní motocykl ohodnotila komise ČZ 125 Metalex z roku 1975 majitele Miřatského Roberta. Nejvíce se líbil automobil Tatra 57 z roku 1932 Evy a Jiřího Hamouzových. Nejhezčím závodním autem se pak stala Formule 3 Hella závodníka Jana Findy. Nejstarší přihlášený automobil Praga Alfa z roku 1926 Petra Suchopárka.

Nejstarším motocyklem byl v Knovízi Premiér 500 z roku 1914 Ivo Šarlingra. Majitel si zároveň odnesl pohár ke 100. výročí závodu, jelikož právě tento motocykl se mohl prvního ročníku v roce 1924 zúčastnit. Podobných skvostů má Ivo Šarlingr ve své sbírce celou řadu, jelikož v Pavlíkově na Rakovnicku provozuje Muzeum motocyklů. V letních měsících je možné soukromou expozici navštívit ve čt, pá, so, ne od 10 do 17 hodin.

Výsledková listina Knovíz – Olšany 2024

Moto do 125 ccm

1. Kalous Dominik, Mustang, 1980

2. Kalousová Alena, Babeta 210, 1986

3. Koded Michal, ČZ 125 470, 1975

Moto do 250 ccm

1. Šubrt Michal, motocykl 1954

2. Mert Michal, ČZ 150, 1955

3. Hornof Miroslav, ČZ 150, 1951

Moto do 350 ccm

1. Mika Jiří, Jawa California, 1969

2. Mert Adam, Jawa 350, 1960

3. Lukáš Jiří, Jawa 350/18, 1953

Moto nad 350 ccm

1. Mareš Karel, Dněpr NT9, 1974

2. Novák Miroslav, Sarolea 31, 1931

3. Rada Michal, Honda C3X 1000, 1982

Moto závodní

1. Modrocký Jan, KTM EXC 250, 1990

2. Rameš Jiří, Aprilia 250 RS, 1993

3. Fingerhut Josef, Jawa 250 pérák, 1955

Auta do 1000 ccm

1. - 2. Švetska Vojtěch, Fiat 127, 1980

1. - 2. Franěk Tomáš, Fiat 127, 1980

3. Němeček Ladislav, Aero 30, 1936

Auta nad 1000 ccm

1. Attl Jan, Ford Anglie, 1958

2. Pařil Roman, Saab 96, 1973

3. Čižinský Martin, Škoda 110 R, 1974

Auta závodní

1. Musil Michal, Triumph GT6+, 1969

2. Valach Jan, Triumph GT6+, 1968

3. Macourek Jan, Fiat 127, 1976