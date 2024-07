Po hřišti v Lišanech a Čermákových sadech se jednalo o třetí místo, kde se soutěž uskutečnila a opět přilákala elitní sportovce ze všech koutů naší země a nejen z České republiky.

5. Freestyle Battle na zimním stadionu v Rakovníku. | Video: Deník/Josef Rod

Dopoledne se soutěžilo v Sets and Reps, odpoledne již patřilo hlavnímu programu dne, a to Freestyle King and Queen of Muscle up.

Sportovci opět předváděli obdivuhodné výkony, který sklidily zasloužený aplaus příchozích.

Kromě toho byl připraven bohatý program pro širokou veřejnost. Děti se mohly vyblbnout na skákacím hradě nebo si nechat namalovat obrázek na obličej.

Svůj stánek měli na ploše stadionu kreativní kroužek Agátka, Policie ČR, ale také domácí hokejový klub.

Po vyhlášení výsledků se uskutečnil koncert kapely Cruel Jokers.