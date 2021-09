Zatím to není nic znepokojivého ani překvapivého, řekla v úterý Deníku Dana Šalamunová ze středočeské hygienické stanice. Lehce vzestupný trend podle ní nastupuje v souladu s očekáváním. Blíží se podzim, děti jsou po prázdninách v kolektivech a lidé mají většinou po dovolené, připomněla vlivy, se kterými odborníci při odhadech vývoje situace počítali.

Drtivá většina lehkých případů

Většina pacientů má podle slov Šalamunové jen velmi lehký průběh onemocnění; takových je prý drtivá většina. Často dokonce nemají žádné příznaky ani jakékoli zdravotní potíže.

U lidí, kteří ani netušili, že se s koronavirem potkali, v některých případech přispělo k odhalení nákazy plošné testování ve školách; další se o své pozitivitě dozvěděli poté, co se nechali testovat v souvislosti s tím, že chtěli navštívit nějakou akci, kde potvrzení o testu s negativním výsledkem patří k podmínkám vstupu.

Poznatky z nemocnic její slova potvrzují. Většímu přívalu pacientů s komplikovaným průběhem covidového onemocnění nyní zdravotnická zařízení nečelí. Ve středních Čechách bylo v pondělí hospitalizováno pět pacientů s koronavirem; shodou okolností všichni ve velkých oblastních nemocnicích zřizovaných krajem, řekl Deníku středočeský radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS). „Na jednotkách intenzivní péče z nich byli dva – z toho jeden s napojením na umělou plicní ventilaci,“ upřesnil.

Rovněž Pavlík potvrzuje nárůst počtu případů, což mimo jiné ukazují údaje z jednotlivých okresů o vývoji počtu osob s nově potvrzenou nákazou za sedm dní. „Incidence se posunula nad hranici 25,“ řekl Deníku radní. S tím, že zde vidí vlivy velikosti kraje a jeho lidnatosti – a zejména sousedství hlavního města.

V nejbližším okolí metropole, které je hustě osídlené, jsou počty pozitivních lidí nejvyšší, potvrzuje Šalamunová. Upozornila v té souvislosti na Prahu-východ, Prahu-západ a Kladensko. Konstatovala, že v jednotlivých okresech se počty lidí, kteří se aktuálně potýkají s koronavirovou nákazou, počítají na desítky: i na Praze-východ, kde jich je nejvíc, je to prý „do stovky“. Nejbližší okolí metropole a Kladensko také v rámci kraje zaznamenaly nejvíce nových případů.

Aktuální poznatky hygieniků k plošnému testování ve školách (které se bez pozitivních výsledků neobešlo vedle Prahy-východ třeba i na Nymbursku nebo Zruči nad Sázavou) Šalamunová v úterý nekomentovala. Odkázala na to, že o souhrnných výsledcích, které se postupně upřesňují podle docházejících hlášení ze škol a informací o konfirmaci pozitivit z antigenních testů přesnější laboratorní analýzou metodou PCR, bude informovat ministerstvo zdravotnictví.

To Deníku potvrdila i Martina Čovbanová z tiskového oddělení ministerstva: resort výsledky všech tří etap testování ve školách představí až jako ucelená a vypovídající data. „Pokud dojde k šíření nákazy lokálně, můžeme k testování opětovně přistoupit na této lokální úrovni. Doplňujeme, že plošně bude dál platit ochrana dýchacích cest ve společných prostorách škol (chodby, šatny…),“ konstatovala dále.

Středočeští hygienici také v souvislosti s koronavirovými opatřeními mají informace o větším množství obyvatel kraje – je jich v řádu „nižších jednotek tisíců“ – kteří pobývali v rizikových zemích a po návratu musí v souladu s aktuálně platnými opatřeními dočasně zůstat doma v samoizolaci.

Tři čtvrtiny lidí s protilátkami

Aktuální situace není taková, že by nemocnice musely přijímat opatření, jimiž by se podobně jako před rokem nebo pak znovu v zimě chystaly na příliv vyššího počtu covidových pacientů. „Doufám, že zafunguje očkování a potřeba hospitalizace nebude tak vysoká,“ řekl Pavlík Deníku. Připomněl, že v porovnání míry proočkovanosti byl k 7. září Středočeský kraj na druhém místě v rámci republiky; za Vysočinou.

„Podíl obyvatel ve věku nad 15 let, kteří byli očkováni alespoň jednou dávkou nebo jsou po nemoci, dosahuje 74,74 procenta,“ uvedl radní. Protilátky by tedy měly mít tři čtvrtiny dospělých i mládeže. Přičemž Pavlík míní, že tohle by se na vývoji onemocnění mělo projevit.

Nově prokázaná onemocnění covid-19

Den Středočeský kraj Praha Středa 1. září 35 48 Čtvrtek 2. září 46 59 Pátek 3. září 42 58 Sobota 4. září 28 46 Neděle 5. září 18 29 Pondělí 6. září 44 95 Úterý 7. září 101 45 Středa 8. září 39 67 Čtvrtek 9. září 55 90 Pátek 10. září 69 98 Sobota 11. září 35 51 Neděle 12. září 21 35 Pondělí 13. září 72 95

Nové případy nákazy v okresech

Okres / Region Počet nakažených osob za sedm dní Přepočet nakažených za sedm dní na sto tisíc obyvatel Benešov 29 29,08 Beroun 31 32,16 Kladno 40 23,97 Kolín 29 27,95 Kutná Hora 11 14,41 Mělník 25 22,73 Mladá Boleslav 27 20,60 Nymburk 31 30,48 Praha-východ 51 26,99 Praha-západ 50 32,83 Příbram 23 19,96 Rakovník 14 25,15 Praha 546 40,90

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR