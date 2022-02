Aktuální plavání je zaměřeno na to, aby se během února účastníci pokusili urazit ve vodě co největší vzdálenost. Do společného počítání výsledků se zapojují jednotlivci i sestavené plavecké týmy, stejně jako mezigenerační dvojice – tedy senior v doprovodu dítěte do 12 let. Ideální je zkusit v rámci týmu zvládnout společnými silami urazit vzdálenost 34 kilometrů (což je šířka nejužšího místa průlivu); nevadí ale, když se to nepodaří.