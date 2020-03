Jezdit jinak, než by vyplývalo z jízdních řádů schválených pro nynější období, budou od soboty až do odvolání středočeské autobusy. Po rozhodnutích vlády o dlouhodobějším uzavření škol, zrušení kulturních akcí i dalších omezujících opatřeních v rámci preventivních opatření proti šíření nového typu koronaviru se totiž výrazně snížily počty cestujících. Těch ubylo i ve vlacích, jež však stále jezdí beze změn.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Dimír Šťastný

Omezení týkající se se některých autobusových spojů se vztahuje na linky zařazené do systémů PID (Pražské integrované dopravy), SID (Středočeské integrované dopravy) i PAD (Pravidelné autobusové dopravy). Lze je připodobnit prázdninovému režimu dopravy. Hnidopišský šťoural porovnávající jízdní řády by sice mohl uplatnit námitky a upřesnění, nicméně i on by nejspíš připustil, že tohle zjednodušující shrnutí je v zásadě výstižné.