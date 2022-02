V květnu dojde k uzavření nájezdu na most ze Strakonické (ze směru od Strakonic). Magistrát proto doporučuje jako objížďku při cestě na východ metropole velký pražský okruh (D0), k dispozici bude i možnost otočení do protisměru na rampě u Lihovaru. Dočasně bude také otevřen sjezd z Pražského okruhu do Libušské ulice, který je již od vzniku okruhu uzavřen. To má ulevit Modřanské ulici.