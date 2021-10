Podle ředitele Ľubomíra Čula jsou klání příležitostí, jak ve složité situaci, která v celé gastronomii kvůli pandemii nastala, posouvat obor dopředu.

„Situace na barové scéně jak v České republice, tak na Slovensku, není vůbec jednoduchá. Barům chybí kvalifikovaný personál, řada skvělých lidí odešla z oboru úplně. Proto jsem velmi potěšen, že se nám podařilo dát dohromady dvacítku barmanů a porotu složenou ze zásadních osobností,“ řekl Čul.

Vyhrál Ráj

Mistři drinků z Česka, Slovenska a Rakouska dostali na pódiu za úkol v sedmiminutovém časovém limitu připravit tři porce fancy drinku, jehož základem jsou minimálně dva centilitry Vizovické slivovice 2019 odrůdy Čačanská Lepotica. Koktejl měl navíc korespondovat s tématem soutěže Slivovice z našich sadů, příroda, život!

Z první kola, které se konalo odpoledne, postoupili čtyři nejlepší do večerního finálového rozstřelu. Králem slivovicových koktejlů se stal Marek Vybíral z olomouckého baru The Black Stuff. Druhý skončil Martin Nemček, na třetí příčce se umístil Jan Zlámaný.

Vybíral smíchal slivovici s whisky Goldcock, dále přidal domácí rajčatový cordial, naturální víno, cukr, verjus a pivní pálenku. Hladinu koktejlu zvaný Ráj pak ozdobil kapkou tvarůžkového oleje.

„Story mého drinku se netočí kolem nějaké mytické rajské zahrady, ale šťastného rodinného života vyvažovaného tvrdou, avšak smysluplnou prací za barem. Chuť zásadně určuje rajčatový cordial, já rajčata miluji, ať už syrová, nebo v různých úpravách. V koktejlovém světě jsou spojená především s Bloody Mary a já jsem je chtěl ukázat i v trochu jiném světle,“ popsal Marek Vybíral. Před dvěma lety skončil celkově druhý, loni zase obdržel cenu za nejlepší drink.

„Marek k soutěži přistoupil s precizností. Velmi dobře si připravil prezentaci a projevil znalost produktu. Jeho drink byl perfektní a vybalancovaný,“ ocenil vítězův výkon Aleš Půta, majitel pražského Hemingway baru, jenž usedl mezi čtyřmi porotci v hodnotící komisi.

„Přestože je slivovice obtížnou bází na míchání koktejlů, většina drinků byla dobře pitelných,“ uzavřel Půra.

Výherci:

1. místo: Marek Vybíral (Black Stuff, Olomouc)

2. místo: Martin Nemček (Brixton House, Bratislava)

3. místo: Jan Zlámaný (Le Valmont/MONIN, Praha)



Udělená dílčí ocenění:

Best Practice: Zdeněk Javorský (Hotel Olympie, Mariánské Lázně)

Best Design: Jan Hajdl (Capra Litoměřice)

Best Inovation: Richard Fialka (The Grapes, Košice)

Jury Talent: Daniel Süle (Rakousko)



Odborná porota hodnotila ve složení Aleš Půta, Filip Rebroš, Michal Marešovský a Peter Marcina.