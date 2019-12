Právě betlém z másla je tradiční záležitostí, kterou mohou lidé vidět v muzeu másla: a kde jinde, než v Máslovicích. Na jeho výrobu každoročně padne zhruba 20 kilogramů másla: pracují na něm jak zkušení vyřezávači, tak se připojují i noví nadšenci. Betlém je tak pokaždé jiný a uchovává se v chladu, aby vydržel až do ledna.

„První nápad přišel v roce 2000, kdy jsem chtěla oživit vánoční výstavu v muzeu másla,“ řekla Vladimíra Sýkorová, z jejíž iniciativy muzeum v roce 1997 vzniklo. Autorkou prvních máslových betlémů potom byla Šárka Havlíčková; později začali zvát k výrobě betlému z másla i veřejnost. Nyní tvořivou dílnu s veřejností vedou manželé Švarcovi, kteří i dopracovávají potřebné postavy.

Jak ale Vladimíra Sýkorová se smíchem vysvětlila, není úplně snadné přijít do obchodu a naložit košík 20 kilogramy másla, letos bylo potřeba dokonce 24 kilogramů. Letos s velkou částí másla pomohl sponzor, zbytek tvůrci koupili.

Další zajímavostí je ve středních Čechách bezesporu betlém, ke kterému se rozhodně nemusíte sklánět, abyste si jej mohli prohlédnout. V Uhlířských Janovicích totiž mají dřevěný betlém v životní velikosti; vidět jej můžete do pondělí 6. ledna na Václavském náměstí. Betlém pochází z dílny dřevosochaře Miroslava Grosse. Betlém se navíc každým rokem rozrůstá, místní jsou tak náležitě pyšní. „V každé postavě dál žije duše stromu,“ uvedl sochař Miroslav Gross.

K nejzajímavějším betlémům patří pohyblivý betlém z dílny Miroslava Dandy, který veřejnost nalezne v Unhošti, a to v tamější městské knihovně. Betlém zdobí asi 120 postaviček z lipového dřeva. Všechny domy, ze kterých betlémář své dílo sestavil, jsou pak věrnou kopií unhošťských staveb.

„V roce 2019 jsem vyřezal první díl svého pohyblivého betléma. Má práce se lidem líbila, a tak jsem každý rok přidělával další díl,“ sdělil Deníku Miroslav Danda. Prohlédnout si moderní unhošťský betlém budou moci zájemci až do Hromnic, tedy do 2. února.

Řada betlémů je ale z netradičních materiálů: z perníku můžete vidět betlém v Čáslavi, konkrétně ve výstavní síni Městského muzea a knihovny na Žižkově náměstí, a to do neděle 5. ledna. V Miskovicích mají zase betlém z papíru, vidět jej můžete v obecní knihovně. Papírové, keramické, ale i skleněné a z šustí vystaví betlémy v Lišanech. Vidět je budou moci lidé ve čtvrtek 26. v prosince v tamějším kostele Nanebevzetí Panny Marie. To ale není všechno: pokud chcete vidět betlémy z cukru, nebo chleba, můžete vyrazit do Muzea Betlémů v Karlštejně.

Milou tradicí, kterou si lidé nenechávají často ujít, je také živý betlém. Při něm se lidé převléknou za postavy a sehrají scénku o Ježíšově narození. Na takový se můžete vydat prakticky do každého města.

Kdo by chtěl navštívit živý betlém, ten se může vydat v neděli 22. prosince do Stochova. Na místním Mírovém náměstí bude již pojedenadvacáté k vidění představení, které všem připomene, proč by měly být Vánoce svátky klidu. Tradiční příběh narození Ježíška začne v 16 hodin. Každoročně ho sleduje několik stovek lidí, kteří se to Stochova sjíždějí nejen z blízkého okolí.

Na neveklovském náměstí Jana Heřmana živý betlém vytvoří děti v pondělí 23. prosince od 16 hodin. Na živý betlém můžete vyrazit také do Kolína, kde se odehraje pod taktovkou T. K. Arnika. Odehraje se ve středu 25. prosince, a sice v parku Komenského v Kolíně. Vidět bude možné také živá zvířata a odnést si domů betlémské světlo.

Že vyřezat betlém není tak úplně snadná a rychlá věc, by mohl vyprávět Miroslav Danda, který žije v Unhošti. Ten vytvořil pohyblivý novodobý betlém z polychromovaného lipového dřeva. Celkem má osm betlémů vystavených v různých koutech republiky; včetně Betlémské kaple v Praze. Součástí betléma je 120 postaviček z toho 90 se jich hýbe.

Mezi postavami je například manželka Miroslava Dandy, různí řemeslníci, posilující muž, zpívající sbor, školáci s mobily a tablety nebo na skateboardu. „K výrobě betlémů jsem se dostal v době, když jsem odešel do důchodu. Abychom s manželkou neměli ze sebe ponorkovou nemoc, tak jsem se rozhodl, že se budu věnovat řezbářství,“ vyprávěl se smíchem.

„V roce 2013 jsem zjistil, že na Karlštejně pořádá řezbářské workshopy známý řezbář Oldřich Čech. Tak jsem se do nich přihlásil. Tehdy jsem si pod jeho vedením vyřezal prvního andílka. Všem nám pak řekl, ať si zkoušíme vyřezávat i doma, jinak se to nenaučíme. Bylo to v listopadu, přičemž já si do prosince stihl vyřezat svůj první malý betlém. Práce mi šla od ruky a výsledek byl také dobrý, a tak jsem nabídl knihovně v Unhošti, že pro ně také jeden udělám,“ pochlubil se Miroslav Danda.

O rok později, co se svým koníčkem začal, vyřezal první díl pohyblivého betlému. „Má práce se lidem líbila, a tak jsem každý rok přidělával další díl. Jedná se o betlém, který je sestaven pouze z přesných kopií unhošťských domů. Jedinou výjimkou je samozřejmě obydlí s jesličkami,“ řekl.

Mezi betlémáři se prý neustále vedou spory, jestli má být betlém zasněžený. „Lada s Alšem udělali české Vánoce zasněžené, avšak v případě betléma je to nesmysl. Přijde mi na hlavu, když pak vidíte palmu a vedle ní závěj sněhu,“ zmínil Miroslav Danda.

Jak podotkl, dřevo je materiál, ze kterého se nedají dělat stejné věci. „Je takřka nemožné vyřezat dvakrát totožnou figurku. Na druhou stranu musím říct, že nikdy jsem žádnou postavu při vyřezávání nezkazil tak, abych dřevo vyhodil. Vždy se to dalo nějak zachránit. Důležité je ale, aby člověk vyřezával v teple, protože s promrzlýma rukama bude vaše řezbářská práce stát za nic,“ poradil na závěr výrobce betlémů Miroslav Danda.

Kam vyrazit za betlémy ve středních Čechách

Kolínsko

T. K. Arnika pořádá tradiční živý betlém

Kdy: 25. prosince od 14 hodin

Kde: park Komenského, Kolín

Proč přijít: Na tradičním živém betlémě v parku Komenského uvidíte betlémskou stáj s Ježíškem, Marií a Josefem, živá zvířata, budete si moci zazpívat koledy a vidět vánoční divadelní scénku. Nechybí občerstvení vánočkou a nápoji, budete is moci odnést betlémské světélko.

Betlémy vystaví v kostele

Kdy: 25. prosince od 15 do 17 hodin

Kde: kostel sv. Gotharda, Český Brod

Proč přijít: Na tradiční výstavu betlémů můžete vyrazit do kostela sv. Gotharda. Výstava se odehrává na jižním ochozu kostela.

Berounsko

Karlštejn má své muzeum betlémů

Kdy: celý týden od 10 do 17 hodin (24. prosince od 10 do 15 hodin)

Kde: Muzeum betlémů Karlštejn

Proč přijít: Muzeum betlémů v Karlštejně nabízí řadu zajímavosti: například největší loutkový betlém v České republice, stejně jako nejstarší i nejmenší betlém. Muzeum se specializuje na historické betlémy z území Čech a Moravy.

Vyhlásí vítěze soutěže o malý betlém

Kdy: 22. prosince od 15.45 hodin

Kde: Husovo náměstí, Beroun

Proč přijít: Čtvrtou adventní neděli bude známý vítěz o vyřezávaný betlém od řezbáře Jana Viktory. Během adventu mohli lidé hádat, kde se ukrývá nová postavička v dřevěném betlému na Husově náměstí. Nyní se ukáže, kdo betlém získá.

Mělnicko

Betlém z Másla uvidíte v Máslovicích

Kdy: celoročně od 10 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin

Kde: Muzeum másla, Máslovice

Proč přijít: Unikátní muzeum másla vám představí tradiční betlém vyrobený z 24 kilogramů másla. Pracovala na něm také veřejnost, ta vyráběla jednotlivé figurky. Betlém vydrží až do ledna.

Betlémy vystavují v muzeu v Kralupech nad Vltavou

Kdy: do 28. prosince

Kde: Městské muzeum Kralupy nad Vltavou

Proč přijít: Výstavu nazvanou Betlémy je možné až do 28. prosince vidět v Městském muzeu v Kralupech nad Vltavou. Spolupracoval řezbář Vladimír Cejnar, členky Klubu lidové Tvorby a členky Vzdělávacího spolku uměleckých řemesel.

Kutnohorsko

Betlém z perníku je možné vidět v Čáslavi

Kde: Výstavní síň Městského muzea a knihovny, Žižkovo náměstí Čáslav

Kdy: do 5. ledna 2020, úterý až neděle od 10 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin

Proč přijít: V rámci výstavy Vánoce s vůní perníků Dany Holmanové mohou návštěvníci vidět i perníkový čáslavský betlém.

V Miskovicích mají papírový betlém

Kde: Obecní knihovna Miskovice

Kdy: do 7. ledna

Proč přijít: Organizátoři zvou na na výstavu zajímavých papírových betlémů a vzpomínkovou výstavu obrazů pana Douděry, který by se ve středu 18. prosince dožil sta let. Lidé si betlém a obrazy mohou prohlédnout v pondělí 23. prosince od 12 do 17 hodin (tento den je možno si v knihovně vyzvednout betlémské světlo) a v lednu každé úterý od 15 do 18 hodin.

V Uhlířských Janovicích mají dřevěný betlém v životní velikosti

Kde: Václavské náměstí, Uhlířské Janovice

Kdy: do 6. ledna

Proč vyjít: Dřevěný vyřezávaný betlém z dílny dřevosochaře Miroslava Grosse. Betlém se každým rokem rozrůstá, letos do něj přibyla postava pocestného. Místní jsou na “svůj” betlém náležitě pyšní. Možná i proto, že jeho autor věří, že v každé postavě dál žije duše stromu.

Kladensko

Pohyblivý betlém uvidíte v Unhošti

Kdy: do 2. února

Kde: Městská knihovna Unhošť

Proč přijít: K nejzajímavějším betlémům patří pohyblivý betlém z dílny Miroslava Dandy, který veřejnost nalezne v Unhošti, a to v tamější městské knihovně. Betlém zdobí asi 120 postaviček z lipového dřeva. Všechny domy, ze kterých betlémář své dílo sestavil, jsou pak věrnou kopií unhošťských staveb.

Benešovsko

Živý betlém vytvoří na náměstí

Kdy: 23. prosince od 16 hodin

Kde: náměstí Jana Heřmana, Neveklov

Proč přijít: Pokud se těšíte na scénku z betléma, můžete vyrazit na neveklovské náměstí Jana Heřmana. Živý betlém tam vytvoří děti den před Štědrým dnem od 16 hodin.

Betlém vystaví v kostele sv. Mikuláše

Kdy: vánoční svátky

Kde: kostel sv. Mikuláše, Benešov - Karlov

Proč přijít: Oblíbený betlém je každé Vánoce instalovaný také v kostele sv. Mikuláše na benešovském Karlově. Mouřenín s pokladničkou pokaždé, když do ní někdo vhodil minci, pokýval hlavou na znamení díků. Poslední léta však je betlém nepřístupný v kostelní lodi. Je ale k vidění za sklem na boku kostela.

Mladoboleslavsko

Betlém vystavují v Bělé pod Bezdězem

Kdy: 22. a 24. prosince mezi 14. a 15. hodinou

Kde: Augustiniánský klášter, Bělá pod Bezdězem

Proč přijít: Uvidíte asi tři desítky betlémů. Některé jen v podání malého jezulátka v jesličkách, jiné v podobách klasických betlémů s postavami třech králů, pastýřů, oveček. Papírové, dřevěné, v mechu i senu. Od profesionálů i doma vyrobené.

Betlém ožije v Malé Bělé

Kdy: 21. prosince od 16 hodin

Kde: Malá Bělá u Bakova nad Jizerou

Proč přijít: Soubor Furiant a Obec baráčníků Malá Bělá zvou na živý Betlém, který návštěvníkům nabídne vánoční stůl se staročeskými pokrmy, něco teplého na zahřátí, postavy mířící k Betlému i živá zvířata. První betlém na Malé Bělé ožil už v roce 2004 a nyní se na něj pravidelně chodí dívat kolem 200 lidí. „Na naši malou vesnici je návštěvnost opravdu veliká,“ řekla Monika Čapková, vedoucí souboru Furiant.

Nymbursko

Expozice betlémů v muzeu hraček

Kdy: v prosinci středa až pátek od 10 do 16 hodin a každá neděle od 10 do 16 hodin

Kde: Muzeum hraček Stuchlíkovi, Nový Bydžov

Proč přijít: Manželé Stuchlíkovi ve svém muzeu historických hraček nově otevírají rozsáhlou expozici betlémů. Vrátit se do dětství a navodit si vánoční atmosféru mohou návštěvníci od středy do pátku a v neděli od 10 do 16 hodin nebo po telefonické domluvě. Vstupné: 70 Kč/50 Kč.

Nejen děti nespustí oči z velkého keramického betlému v Kersku

Kdy: 21. prosince od 10 do 17 hodin

Kde: Galerie Kersko

Proč přijít: V přízemí galerie uvidíte betlém z dílny Bronislava Kuby. Najdou zde nejen Ježíška s Marií a Josefem, ale spoustu darovníků, tři krále s velbloudem i různá zvířátka včetně kerského divočáka. Druhá varianta tohoto velkého betlému je k vidění také ve skanzenu v Přerově nad Labem. Již osmadvacet let v Kersku Kubovi připravují v rámci vánoční výstavy bohatý program a nabídku originálních dárků.

Příbramsko

Výstava betlémů v Galerii Františka Drtikola v Příbrami

Kdy: do 5. ledna

Kde: Galerie Františka Drtikola, Příbram

Proč přijít: Až do 5. ledna lze navštívit tradiční výstavu betlémů v příbramské galerii. Nabízí dvě desítky historických i současných betlémů z příbramského hornického regionu. Výstavu prezentuje Hornické muzeum Příbram ve spolupráci se Spolkem Příbramští betlémáři v prostorách Galerie Františka Drtikola.

Výstava betlémů Valle di Ledro a Příbram na Svaté Hoře

Kdy: od 20. prosince do 5. ledna

Kde: Svatá Hora – Mníšecká kaple

Proč přijít: Jedinečná výstava betlémů ze sbírek Příbramských betlémářů a Itálie bude jako každoročně v Mníšecké kapli. Výstava je otevřena v Mníšecké kapli do 5. ledna 2020. O svátcích od 10 do 16 hodin.

Rakovnicko

Na zbečenské faře vystaví betlémy

Kdy: 21. a 22. prosince od 10 do 15 hodin

Kde: Fara u kostela sv. Martina, Zbečno

Proč přijít: Na zbečenské faře u kostela sv. Martina je vidění tradiční výstava betlémů. Příchozí se mohou těšit na betlémy papírové, keramické, skleněné i z šustí.

Živý betlém utvoří občané Lišan

Kdy: 26. prosince od 18 hodin

Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie, Lišany

Proč přijít: Ve čtvrtek 26. prosince bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Lišanech od 18 hodin vystoupení Barušek a Berušek z Mutějovic, jehož součástí bude i živý betlém. Tradiční betlém tvoří zvířata z Mutějovic, ale i občané z Lišan.

Nové Strašecí připravilo výstavu

Kdy: do 19. ledna

Kde: Muzeum Nové Strašecí

Proč přijít: Novostrašecké muzeum ve spolupráci s Římskokatolickou farností Nové Strašecí připravilo výstavu s názvem Vánoční příběh, kde představuje tři krále, pastýře, anděly a samozřejmě Marii, Josefa a malého Ježíška, který provede událostmi, jež se udály o Vánocích kdysi dávno v městě Betlémě. Ve výstavní síni muzea Nové Strašecí jsou vystaveny tři významné betlémy – takzvaný Oráčovský betlém, betlém z kostela Nejsvětějšího Jména Ježíš v Lánech a dva metry dlouhý betlém, který dosud nebyl nikde vystaven. Výstava je doplněna také řadou menších betlémů (papírových, dřevěných, atd.).