Že nemluvili do větru, ukázalo už dopolední varování policistů upozorňujících řidiče na intenzivní srážky s úhrny až 20 milimetrů. Následně hodinu před polednem upozornili na vodu s nebezpečím akvaplaningu a bahno na vozovce na dálnici D11, a to mezi 49. a 50. kilometrem (tedy v blízkosti tamějšího exitu s čerpací stanicí Shell a provozovnou občerstvení KFC).

Po poledni byla dálnice kvůli vodě a bahnu na vozovce dokonce v této oblasti nakrátko uzavřena. Kvůli záplavě dopoledne policisté uzavřeli také část Havlíčkovy ulice v Kolíně. Problémy se zaplavenou vozovkou měli odpoledne řidiči také na dálnici D10 poblíž Svijan – v zúžení kolem 65. kilometru.

Déšť si vyžádal lidskou oběť

Déšť vyžádal i jednu lidskou oběť. Stalo se tak v Kojicích na pomezí Kolínska a Pardubicka. Jak uvedl mluvčí středočeských hasičů Jaroslav Gabriel, muže strhl proud vody, když šel po úzké zpevněné komunikaci. „Zatím za ne jasně zjištěných příčin ztratil rovnováhu a ležel nějaký čas ve vodě,“ řekl k případu. Na místo tak mířilo několik jednotek hasičů, policie i záchranná služba. „Jako první byli na místě příslušníci Policie ČR. Nasadili automatický externí defibrilátor a prováděli resuscitaci,“ uvedl Jaroslav Gabriel. Šestapadesátiletéh muže se však resuscitovat nepodařilo. „Jedná se tak o oběť, která je v přímém důsledku intenzivních srážek," podotkl mluvčí hasičů. Příčinu smrti však určí teprve pitva.

Jestliže se problémy nevyhnuly ani dálnicím, o to větší trable s následky bouřek měli řidiči na komunikacích nižších tříd. Poničené stromy přinesly problémy na různých místech. Třeba na Mladoboleslavsku se před třetí odpolední museli řidiči projíždějící po silnici II/277 vyhýbat silné větvi na vozovce, ležící u bývalého hostince v obci Chocnějovice. Škodila však i přímo voda.

Na Kolínsku silničáři po půl třetí vyráželi označit podemletou krajnici u obce Bělušice. Kvůli přeteklému rybníku v Heřmanově Městci se zkomplikoval provoz při hranici s Pardubickým krajem; na pomezí Čáslavska a Chrudimska. Zůstala totiž neprůjezdná silnice I/17. A aby toho nebylo málo, silnice se v neděli odpoledne ucpávaly i vlivem silného provozu.

Na vývoj počasí totiž reagovalo hodně lidí rozhodnutím o předčasném návratu z víkendu. A byla to tlačenice: nápad vyrazit domů hned po obědě měla totiž opravdu spousta rodin. Projevilo se to zdržením v kolonách ve směru na Prahu na tradičních bolavých místech: na Benešovsku na silnici I/3 a na Příbramsku na I/4.

Máte fotografie z víkendových přívalových dešťů? Vyfotili jste kroupy? Podělte se s námi o vaše úlovky. Fotografie můžete zaslat prostřednictvím formuláře ZDE.

Jízda v náročných podmínkách skončila i několika nehodami. Naštěstí bez zranění se obešla dopolední havárie osobního auta do příkopu u obce Chlustina na Berounsku; bohužel již pomoc záchranářů byla potřebná u obdobné události na silnici II/125 u Veltrub na Kolínsku. Bez bouračky ostatně nezůstala ani situace na zmiňované dálnici D11; přímo v exitu 50.

Na Vlašimsku havarovalo osobní auto na dálnici D1, které v důsledku akvaplaningu narazilo do středových svodidel. I k této nehodě poblíž Trhového Štěpánova, na 51. dálničním kilometru ve směru jízdy na Benešov, musela spěchat sanitka.

Vedle toho, že došlo na varování meteorologů upozorňujících na počasí ničící stromy a nebezpečí spojená s přívaly deště – na Kolínsku spadlo během dvou hodin i kolem 110 milimetrů srážek (tedy litrů vody na metr čtvereční) – se naplnily rovněž jejich povodňové výstrahy. Vedle lokální situace na menších tocích se vzestup hladiny výrazněji projevil na Sázavě. Počasí nicméně do nedělního odpoledne nemělo závažnější dopady na veřejnou dopravu.

Středočeští hasiči, kteří k zásahům souvisejícím s počasím bývají voláni jako první, však měli pořádně napilno už v sobotu. Na facebooku informovali, že počet mimořádných událostí přímo souvisejících s aktuálním počasím se v kraji vyšplhal na 47 – přičemž nejvíce jich bylo na Rakovnicku, Nymbursku a Mladoboleslavsku. Pětkrát čerpali vodu, především ale odstraňovali stromy spadlé na komunikace a do drátů elektrického vedení. V návaznosti na výstrahu meteorologů pro nedělní odpoledne připravili i personální posílení operačního střediska.

V neděli už byly zásahy spojené s čerpáním vody mnohem četnější – vlastně převažující; zejména na Kolínsku, Kutnohorsku a Nymbursku. Vedle pokračujícího odstraňování stromů a jejich částí či odstraňování nebezpečných stavů však souvislost s počasím zřejmě mohly mít i zásahy hasičů u nedělních požárů trafostanic v Kolíně a v Říčanech. K 16. hodině hasiči ve středních Čechách zaznamenali 150 mimořádných událostí, přičemž podle jejich mluvčího Jaroslava Gabriela naprostá většina byla právě důsledkem počasí. „Nejhorší byla situace na Kolínsku, Kutnohorsku, Příbramsku a Berounsku,“ řekl Deníku Gabriel.

Středočeští hasiči a policisté byli v neděli přivoláni i k tragické události, mající podle všeho rovněž souvislost s počasím. Nedaleko chaty u obce Kojice na Pardubicku nalezli sousedé seniora, který ležel u plotu v potoku bahna stékajícího z polí; oživit už se ho nepodařilo. Co přesně se stalo a zda muž opravdu utonul, šetří podle místní příslušnosti kriminalisté z Pardubic. Středočeši vyjeli na místo proto, že původně byla událost nahlášena v Týnci nad Labem, části Vinařice – což je přesně na hranici okresů i krajů, ale ještě na Kolínsku.

Výstrahy všech barev: od červené po oranžovou



Výstraha meteorologů upozornila, že v neděli může být počasí ještě rozmarnější než v sobotu. A ničivější. Extrémně silné bouřky s přívalovými srážkami očekával v neděli odpoledne Český hydrometeorologický ústav na Čáslavsku, Kolínsku, Kutnohorsku a Poděbradsku. Před extrémně silnými bouřkami varoval také na Vlašimsku. V těchto případech se jednalo o výstrahy na úrovní červeného stupně, tedy s nejvyšší mírou naléhavosti (varování mají barevné odstupňování: žlutá – oranžová – červená).



Velmi silné bouřky, s oranžovým označením vysokého stupně nebezpečí, pak lze až do 22. hodiny očekávat také v dalších středočeských oblastech: Český hydrometeorologický ústav výslovně zmiňuje území působnosti následujících obcí s rozšířenou působností: Benešov Beroun, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Černošice, Český Brod, Dobříš, Hořovice, Kladno, Kralupy nad Vltavou, Lysá nad Labem, Mělník, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Neratovice, Nymburk, Příbram, Rakovník, Říčany, Sedlčany, Slaný a Votice.



Povodňovou pohotovost na oranžovém stupni v souvislosti s očekávanými extrémně silnými srážkami, s platností až do šesté ranní, meteorologové ohlásili pro Čáslavsko. Povodňová bdělost ve žluté barvě s pak vztahuje prakticky na celý kraj – a to ve stejném čase.



V nejzasaženějších územích může v extrémně silných bouřkách spadnout během krátké doby až 70 mm srážek – a v opakovaných bouřkách dohromady až kolem 100 mm. I tam, kde bude lijavec mírnější, může napršet až 60 mm – a součet z opakovaných bouřek by se mohl vyšplhat až na 80 mm. Počítat je také třeba s nárazovým větrem ničícím stromy i střechy, s kroupami – a nebezpečím představovaným blesky. „Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě a podobně,“ upozornil Český hydrometeorologický ústav.