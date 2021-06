Třeba v dopravě se vydatné srážky neprojevily jen sníženou viditelností za hustého deště. Asi nejvýraznější komplikace nastala na Benešovsku, a to na hlavní silnici I/3 mezi Olbramovicemi a Voticemi, kde voda zaplavila vozovku. Nikoli však přímo na hlavním tahu spojujícím oblast Prahy s jihem Čech: kvůli vodě byla uzavřena sjezdová větev v oblasti Veselky s napojením na další hlavní tah I/18, vedoucím na Sedlčany a dále k Příbrami. Centrum dopravních informací policejního prezidia očekává, že potíže zde mohou trvat po celý den.

Na několika místech v kraji také hasiči museli obnovovat průjezd odklízením spadlých stromů. Takových zásahů, případně odstraňování nebezpečných stavu, zaznamenali od sobotního odpoledne do nedělního rána 14. Začalo to na Mladoboleslavsku, kde se nakonec jednalo o čtyři výjezdy, stejného počtu pak dosáhlo také Benešovsko. Následovalo Kolínsko se dvěma – a po jednom pak hasiči postupně zaznamenali na Příbramsku, Berounsku a Mělnicku. V noci také vyráželi pomáhat za hranice kraje, a to na Liberecko. K čerpání vody byli přivoláni pětkrát, přičemž hned ve třech případech to bylo na Berounsku (Tlustice, Felbabka, Broumy). Po jednom zásahu dále měli na Příbramsku (Osečany) a na Benešovsku (Votice).

Silné bouřky očekávané meteorology skutečně v sobotu dorazily, přičemž se naplnily i předpovědi, že s obzvlášť velkou intenzitou udeří v jihozápadní části kraje. Mezi touto oblastí a Prahou byly na několika místech zaznamenány srážkové úhrny kolem 25 mm během několika hodin (avšak naštěstí se nenaplnila původní výstraha, hovořící až o dvojnásobku). Postupně bouřky přecházely v trvalejší déšť.

V ulici Nad Šárkou spadla větší větev na garáž a vchod domu. Na odstranění jsme použili motorovou pilu. pic.twitter.com/V6FNtv2MCV — Hasiči Praha ? (@HasiciPraha) June 5, 2021

Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu varující před silnými bouřkami v neděli dopoledne nadále platila v jihozápadním cípu kraje. Na Hořovicku, Příbramsku, Rakovnicku a Sedlčansku byla vyhlášena až do 20. hodiny. Dvě hodiny před polednem však meteorologové varování zmírnili a středních Čech se již netýká. Nadále platí pouze pro kraje Karlovarský, Plzeňský a část jižních Čech, a to stále do osmé večerní.