Když pak byla řeč o výplatě, došlo ke sporu. Část odvedeného díla podle ní František Frelich z H+F Kralupy nejdříve chválil. „Pak otočil, že zase tak spokojený není. Prý je první den zkušební a dělaly jsme zadarmo, a ať už tedy další den nechodíme,“ dodala Kovaliv Zemanová.

František Frelich Deníku potvrdil, že s částí práce nebyl spokojen. „Ženy u mě nepracovaly celý den, na louce strávily asi tři hodiny," řekl bez dalšího vysvětlení ohledně scházejících smluv a nezaplacení alespoň části odpracovaného času.

Bez smlouvy s jasnými parametry je obtížné zpětně vymáhat mzdu nebo zjistit, která ze stran je v právu.

Na jaké úrovni byla práce v lese na Rakovnicku odvedena, už nelze zjistit. Podle Josefa Knota z Kloboucké lesní, který má revír na starosti, proběhlo předání vyčištěné části lesa v pořádku. Více firma neřeší, neboť šlo o zakázku, kterou pro ni dělala právě H+M Kralupy.

Na policii se trojice brigádnic neobrátila. „Nejde nám už o peníze, ale chceme varovat další lidi, aby bez smlouvy pro nikoho nebrigádničili," zdůraznila Kovaliv Zemanová.

S tím souhlasí i mluvčí Státního úřadu inspekce práce Richard Kolibač. „Moje rada před každým vstupem do zaměstnání: nejdříve převzít smlouvu, kde lidé vidí kde, co a za kolik. Nečekat na smlouvu ani do dalšího dne, ale chtít ji hned ten den, co má člověk nastoupit, případně počkat klidně týden, až bude pracovní smlouva přichystána,“ vysvětlil.

Podle Kolibače přitom pracovní vztah vzniká i po dohodě bez pracovní smlouvy a zaměstnavatel je povinen zaplatit. „Za každou vykonanou práci má člověk dostat zaplaceno, ale problém je v tom, že mnozí lidé, zejména mladí, to nevědí. Je těžké něco vymáhat zpětně, proto také většina lidí nad problémem raději mávne nakonec rukou,“ poznamenal Kolibač.

Smlouva nebo jiný doklad se vždy vyplatí i podle mluvčího středočeské policie Pavla Truxy. „Řešíme například spory ve stavebnictví: firma si naúčtuje zálohu a práci neodvede, ale to je už ošetřené smluvně. Pokud jde člověk někam pracovat a nemá k tomu žádnou smlouvu, je situace složitější," dodal Truxa s tím, že kdokoli má pocit, že se na něm dopustil někdo podvodu, má se obrátit na policii.