Česká příroda láká krásou májových orchidejí

/FOTOGALERIE/ Kráskami české přírody, o kterých mnozí vědí poměrně málo, jsou orchideje. V úterý 12. května na to upozornil Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody - s tím, že právě Rokem orchidejí ČSOP vyhlásil rok 2020. V současné době se stále přetrvávajícími omezeními kvůli koronaviru to může znít i jako výzva: když za orchidejemi nelze vyrazit do světa, proč se je nevypravit obdivovat za humna?

Vstavač nachový. | Foto: Jan Moravec