„Ve věci probíhalo několik měsíců prověřování a policisté čekali i na výsledek znaleckého posudku. Na základě získaných informací a prověření celé události došli kriminalisté k závěru, že viníkem celé události byl vedoucí vodáckého výletu, tedy osoba, která při tragické události zemřela, tudíž jej nelze stíhat,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Policisté tak případ odložili.

V Českém Šternberku se převrátil raft s vodáky. Neštěstí již má dvě oběti



Policisté během vyšetřování zjistili, že raft, na kterém se nacházelo 5 nezletilých osob a jeden dospělý, se pravděpodobně netrefil do propustě u jezu a následně se převrátil. „Muž z vedlejšího raftu následně pro tyto nezletilé skočil do vody ve snaze je všechny zachránit. Sám se ale tento osmadvacetiletý muž ztratil pod vodní hladinou a bohužel byl asi po hodině nalezen policisty bez známek života,“ uvedla policejní mluvčí.

Čtyři vodáci s lehčími zraněními byli převezeni zdravotnickou záchrannou služnou do benešovské nemocnice, jedna dívka byla letecky transportována do jihlavské nemocnice a další dívka byla letecky transportována ve vážném stavu do pražské nemocnice, kde bohužel následně zraněním podlehla.