„Mám radost, že se Správě železnic povedlo udělat další krok k výstavbě rychlejšího železničního spojení mezi Prahou a Kladnem. Bydlení ve městech a cestování vlakem na elektřinu otepluje planetu méně než bydlení v rodinných domech na předměstí a dojíždění do Prahy autem na fosilní paliva,“ konstatoval. Mimochodem – sám je známý tím, že bydlí v Kolíně – a vlak je jeho oblíbeným dopravním prostředkem už od studií.

Vyjádřil se tak na facebooku – a Deníku potvrdil, že masivní výstavba rodinných domů podle něj z hlediska udržitelnosti nedává smysl. „Pro obec jsou větší zátěží,“ řekl s tím, že pak je třeba vybudovat a udržovat delší silnice, vedení kanalizace, veřejného osvětlení… I o těchto pohledech má být podle jeho slov řeč na semináři, který kraj chystá na 16. srpna pro zástupce obcí a měst. Debatovat se má o tom, nač je třeba pamatovat při vytváření územních plánů obcí. „Aby se za padesát let nestalo, že přijdou na kraj s žádostí o pomoc: nám se hroutí škola, kanalizace nebo něco jiného – protože jsme si před padesáti lety špatně nakreslili územní plán,“ vysvětlil.

Změnit nároky i návyky lidí

Že lze čekat debaty, napovídá už diskuse, kterou Snížek svedl na sociální síti se stranickým kolegou Petrem Kapounkem (podnikatelem a projektantem optických sítí, jenž je zastupitelem v Prostějově) – právě v reakci na své vyjádření o bydlení ve městech a cestování vlakem na elektřinu v souvislosti s modernizací železnice do Kladna. „Pro ty, co bydlí v rodinných domech, bude výrazně snazší pořídit si elektromobil než pro ty, co bydlí ve městě v paneláku,“ namítl Kapounek, že vše má svá „pro“ i „proti“. Shodli se nicméně, že nakonec se do center měst nevejdou ani elektromobily…

Náměstek hejtmanky Snížek se netají přesvědčením, že než „sídelní kaši“, tedy velké lány poseté velkými parcelami s rodinnými domy, považuje za lepší stavět města krátkých vzdáleností, kde se všude dá dojít pěšky. „Je to lepší jak z hlediska investičních, tak z hlediska provozních výdajů. A i z hlediska životního prostředí,“ shrnul. S upozorněním, že Praha a okolí roste tempem 30 tisíc lidí ročně – a tuto situaci, mající v republice analogii už jen v okolí Brna, je třeba řešit.

Nové koleje, nové zastávky

Modernizovaná a elektrifikovaná trať z Prahy na Kladno, kde místo jedné koleje budou k dispozici dvě, přinese bezbariérové cestování s možností svezení rychlostí až 140 km/h. Část bude vedena ve zcela nové trase (na tomto novém úseku vznikne i nová zastávka Malé Přítočno; naopak dnešní zastávku Unhošť čeká zrušení). Zásadní přestavbou projde hostivické nádraží, zcela se změní stanice Jeneč a zastávku Pavlov čeká kompletní rekonstrukce. Vedle nové zastávky Malé Přítočno vzniknou ještě zastávky Hostivice-Jeneček a Pletený Újezd. Kolem nádraží a zastávek také vyroste přes tisíc parkovacích míst – vedle 461 míst, jež nabídne hostivický parkovací dům, půjde o parkoviště P+R v Jenči (256 míst) a Malém Přítočnu (384 míst). Na nejfrekventovanějších silnicích zmizí železniční přejezdy – nahradí je mimoúrovňové křížení.