„Bude svoláno podle zákona o krajích: do 21 dnů,“ řekl Deníku Helena Frintová z kanceláře hejtmanky. Termín vyplyne z jednání radních. Deset dní předem bude informace o jeho konání vyvěšena. Původně se do říjnových voleb už zastupitelé sejít neměli.

Opozice chce znát konkrétní jména – a k odměnám doplnit, za co byly vyplaceny. „Místo jasných odpovědí narážíme na mlčení – a vysvětlení ředitele krajského úřadu vypadalo spíš jako alibi, než jako přímá odpověď,“ uvedl Martin Kupka (ODS), proč chce údaje požadovat na jednání zastupitelů. Věslav Michalik za STAN připouští, že úřad musí platově konkurovat jiným zaměstnavatelům v Praze. „V případě statisícových odměn však musí být jasné, co za extrémně vysokými odměnami pro konkrétní pracovníky stojí,“ zdůraznil. „Možná se dají půlmilionové odměny ospravedlnit skvělými výkony a mimořádným přínosem. Ale i kdyby to tak bylo, utajování informací o tom, jak se utrácí veřejné prostředky, je zcela neospravedlnitelné,“ konstatoval.

Ředitel krajského úřadu Jiří Holub opakovaně upozornil, že konkrétní údaje o odměňování jednotlivých pracovníků nelze zveřejnit bez jejich souhlasu – a ten nemá. V pondělí však na tiskové konferenci ujistil, že výše odměn vyplácená na jednotlivých odborech bude prošetřena v rámci interního auditu. Zdůraznil nicméně, že celková výše vyplácených odměn se v posledních letech výrazněji neodlišovala.