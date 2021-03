Naznačují to alespoň hlášení praktických lékařů a pediatrů o léčených pacientech, která vyhodnocuje Krajská hygienická stanice Středočeského kraje. Pokud jde o sledování akutních respiračních infekcí, nemocnost přepočtená na sto tisíc obyvatel dosáhla v kraji v minulém týdnu hodnoty 337, informovala ředitelka protiepidemického odboru krajské hygieny Lilian Rumlová. Před rokem to byl zhruba trojnásobek.

Nemocnost letos vzhůru nevyskočila

Přepočtená nemocnost zhruba mezi 350 a čtyřmi stovkami letos zůstávala i během února, kdy se loni v chřipkovém období šplhala až k dvoutisícové hranici (a v předchozích letech i nad ni). A typické chřipkové příznaky? Ty lékaři letos prakticky neviděli; na rozdíl od minulých let. Vysvětlení se zdá být jasné. Jestliže se lidé chránili před koronavirem, účinkovalo to i na podobně se šířící respirační infekce; včetně chřipky.

Používání roušek a respirátorů, dodržování rozestupů a mytí rukou nepochybně mělo svůj vliv, stejně jako to, že se letos lidé neshlukovali v uzavřených prostorách jako jsou třeba restaurace, kina či divadla, potvrdila Deníku Dana Šalamunová z krajské hygienické stanice. Kvůli koronaviru se ostatně omezil i kontakt na pracovištích včetně dojíždění do zaměstnání.

Tohle vše sehrálo svůj vliv, uvědomují si hygienici. Přesto jsou s výkladem řeči čísel opatrnější, než by se nabízelo z laického pohledu. „My jsme odkázáni na hlášení od lékařů – přičemž nyní převažuje koronavirus a zájem o chřipku je potlačený; nemůžeme tedy jednoznačně říci, že není prevalentní (obecněji rozšířená),“ konstatovala Šalamunová.

Koronavirová doba také mohla pozměnit chování pacientů: někteří zřejmě více zvažovali návštěvu ordinace, aby v čekárně „něco nechytli“, další zase nepotřebovali neschopenku, protože se za nynějších poměrů mohli snáz kurýrovat doma…

S rouškou i po koronaviru? Uvidíme

I když hygienici připouštějí, že letošní „chřipkové období“ bez chřipek by zasluhovalo detailnější vyhodnocení, na což za současného koronavirového náporu zatím není ani pomyšlení, jedno je jisté: opatření proti šíření koronaviru jednoznačně má vliv i na potlačení chřipky.

Budeme si tedy do budoucna, až se koronavirové problémy vyřeší, zvykat na to, že si roušky budeme v zimním období brát běžně třeba do autobusu nebo na místa, kde se vyskytuje více lidí – čímž nás kdysi překvapovali turisté z Asie? O takovém doporučení se podle Šalamunové zatím mezi hygieniky nedebatuje. „Nyní jsou k řešení aktuálnější věci,“ konstatovala.

Akutní respirační infekce ve Středočeském kraji – přepočet na sto tisíc obyvatel

Období 2021 2020 1. kalendářní týden 390 / 1 576 / 13 2. kalendářní týden 380 / 1 939 / 22 3. kalendářní týden 388 / 0 1083 / 51 4. kalendářní týden 363 / 3 1444 / 155 5. kalendářní týden 355 / 3 1911 / 246 6. kalendářní týden 367 / 2 1842 / 252 7. kalendářní týden 415 / 2 1383 / 124 8. kalendářní týden 392 / 0 1244 / 90 9. kalendářní týden 375 / 2 1074 / 67 10. kalendářní týden 360 / 1 1079 / 36 11. kalendářní týden 337 / 1 978 / 22



Zdroj: Lilian Rumlová, KHS Středočeského kraje; čísla udávají přepočtené respirační infekce celkem / přepočet onemocnění s typickými chřipkovými příznaky