V sobotu hygienici z této společnosti evidovali 13 pacientů s onemocněním covid-19, jež nový typ koronaviru vyvolává, v neděli k nim přibyly další dva, řekla v pondělí Deníku Dana Šalamunová z krajské hygienické stanice. „Firma se zachovala velmi zodpovědně,“ ocenila s tím, že provoz byl uzavřen a došlo na jeho dezinfekci.

Nikdo z nakažených, u nichž jsou příznaky onemocnění skutečně jen minimální, nemusel do nemocnice. V domácí karanténě také zůstává stovka rodinných příslušníků a dalších kontaktů těchto nemocných. Z nich do pondělního večera již bylo na odběrech vzorků 47 lidí. Zbývající budou individuálním testováním procházet během úterka a středy; poslední výsledky laboratorního zkoumání by měly být k dispozici ve čtvrtek a v pátek, upřesnila Deníku Šalamunová.

V rámci preventivních opatření platí od nedělního poledne zákaz návštěv v kutnohorské nemocnici, od pondělka také v Domově Barbora rovněž v Kutné Hoře; doplněný i zákazem vycházení klientů. Prozatím trvá do odvolání, přičemž se předběžně očekává, že pokud se situace v regionu nebude dále zhoršovat, mohly by zákazy být zrušeny zhruba po týdnu. Zákazy návštěv byly preventivně stanoveny rovněž v čáslavském domově důchodců a v Alzheimercentru Filipov. O zákazu návštěv hygienici jednali rovněž s představiteli nemocnic v Kolíně a v Čáslavi; v čáslavské nemocnici, kde již platí omezení, by definitivní rozhodnutí týkající se případného úplného zákazu mělo být přijato během úterka. Odběrová centra pro získávání vzorků k PCR testům zůstávají v provozu jak v Oblastní nemocnici Kolín, tak v kutnohorské nemocnici, která je její organizační součástí.

Zákazy návštěv byly přijaty pouze jako preventivní opatření – a podle hygieniků není důvod ke znepokojení. Rozsáhlejší zpřísňování opatření (například v podobě zavírání mateřských škol, které už nyní fungují v omezeném prázdninovém režimu, nebo třeba regionálního obnovení povinnosti nosit roušky) se aktuálně nechystá. S celkovým vyhodnocením situace hygienici počítají koncem týdne, až budou znát všechny výsledky laboratorních rozborů vzorků odebraných lidem, kteří byli označeni jako kontakty pacientů z církvického ohniska.

Přírůstek se snižuje

V sobotu středočeští hygienici zaznamenali v rámci celého kraje 23 nově potvrzených případů onemocnění koronavirem, v neděli přibylo dalších 14. Vedle dvou pacientů spojených s církvickým ohniskem – šlo přímo o zaměstnance firmy – se jednalo ještě o 12 dalších; s touto lokalitou výskytu onemocnění nesouvisejících: na Kolínsku, Nymbursku, Praze-východ a Praze-západ. Pondělní přírůstek za celý kraj pak představoval pět pacientů: dva na Kolínsku a po jednom na Nymbursku, Praze-východ a Praze-západ. Nikdo z nich však nemá souvislost s ohniskem v Církvici.

„Nedochází k tomu, že by nových případů přibývalo masivně,“ zhodnotila Šalamunová aktuální trend. Navýšení z pohledu hygieny není nijak alarmující – a církvické ohnisko se podařilo zachytit včas.