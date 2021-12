Ceny bytů vzrostly ve Středočeském kraji až o čtyřicet pět procent

Situace neeskaluje, ocenil Pavlík aktuální vývoj. „Na druhou stranu nemocnice jsou již několikátý týden v řadě na stejné úrovni zatížení, což zřejmě vydrží i přes Vánoce,“ připomněl. Zvládat situaci se nemocnicím daří za pomoci armády – vojáků jsou v nich nasazeny čtyři desítky – a od pátku také do kladenské nemocnici nastoupí dobrovolní hasiči (ti už nicméně pomáhají nyní, a to v zařízení sociálních služeb, kde se zapojili do péče o seniory). Kdyby to bylo nutné, hasičů jsou připraveny nastoupit tři desítky.

Online reportáž

„Jsem nesmírně vděčná za pomoc vojáků i dobrovolných hasičů,“ zdůraznila po jednání krizového štábu jeho předsedkyně, hejtmanka Petra Pecková (STAN). Právě tato podpora podle ní umožňuje středočeským nemocnicím zvládat nápor, kterému čelí. Chválí současně nabídku pomoci v rámci akce Lékaři pomáhají Česku. Ve středních Čechách nabídly ochotu nastoupit do nemocnic nebo na očkovací místa desítky doktorů. Několik už jich také skutečně sloužilo. Podle hejtmančiných slov může jejich zapojení významně ulevit nemocničnímu personálu. „Který neměl často možnost čerpat dovolenou i celé dva poslední roky,“ upozornila Pecková, jak to v nemocnicích chodí.