Nyní se žádný jiný úsek nestaví. Přitom první část D6 je v provozu od roku 1985 a podle slibů politiků měla být dávno hotová. Současné plány hovoří o tom, že hotovo bude v roce 2026.

V úterý 31. srpna se otevře část dálnice Praha – Karlovy Vary u Lubence na Podbořansku. Obyvatelům obce přinese obchvat dlouho očekávanou úlevu. A i pro blízké Libkovice, přes které je několik dní svedena veškerá doprava z navazujícího dálničního úseku Lubenec – Bošov kvůli vzájemnému napojení obou částí čtyřproudové komunikace.

Řidiči nyní jezdí na D6 po čtyřproudové komunikaci mezi Prahou a Krušovicemi a mezi Chebem a Karlovými Vary. Mezi Krušovicemi a Karlovými Vary je v provozu úsek Lubenec – Bošov, navazující obchvat Lubence za pár dní přibude. Chybět ale ještě bude 63 kilometrů. Komplikovaná je doprava hlavně na Rakovnicku, na obchvaty čekají v Krupé, Hořesedlech a Hořovičkách.

Nejblíž k zahájení stavby je šest a půl kilometru dlouhý úsek u Krupé. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) počítalo, že tam začne letos na jaře, dřív než na podzim to ale nebude. Problémem je táhnoucí se výběrové řízení na firmu, která dálnici postaví. Běží od loňského listopadu. Ze sedmi nabídek přišla nejnižší od společnosti Metrostav Infrastructure. A to je problém. Společnosti Metrostav totiž loňský soudní verdikt v korupční kauze kolem bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha nepravomocně zakázal účast ve veřejných zakázkách na tři roky. Společnost výstavbu silnic a dálnic převedla na dceřinou firmu Metrostav Infrastructure, ta ale podle konkurence nemá pro účast v tendrech ŘSD potřebné reference. Hodnotící komise to prověřuje. „Stále probíhá výběrové řízení. Soutěž nebyla ještě ukončena,“ potvrdila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

V příštím roce chce ŘSD začít stavět obchvaty Hořesedel a Hořoviček, čímž se dálnice D6 dotáhne na hranici Středočeského a Ústeckého kraje. Poslední úsek na Ústecku a zbylých pět na Karlovarsku se mají stavět v letech 2023 až 2026. Pokud tedy stát ve své stále prázdnější kase najde potřebné miliardy.

Právě pro Karlovarsko má dálnice zásadní význam. „Pokračování dostavby D6 je pro náš kraj klíčové, jsme jedním ze tří strukturálně postižených regionů v republice, proto bychom přednostně měli mít řešené napojení na českou dálniční síť, aby se k nám dostali investoři, usnadnili jsme firmám přepravu zboží a výrobků, lázeňským hostům a turistům návštěvy kraje,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.

Dokončení dálnice D6 je zásadní ale i pro obyvatele jižní části Ústeckého kraje, kteří ji využívají k cestám do Prahy nebo západ Čech.

První plány na propojení západních Čech s Prahou vznikaly v polovině 30. let dvacátého století. Nakonec padlo rozhodnutí, že trasa dálnice povede v souběhu se silnicí I/6 Praha – Karlovy Vary. První úsek ve středních Čechách je v provozu od roku 1985, druhý přibyl o rok později. Dnes je jasné, že celá dálnice nebude hotová ani po čtyřiceti letech.