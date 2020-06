Či do těchto regionů mířících. Jak v noci ze soboty na neděli, tak z neděle na pondělí se chystají omezení průjezdu v modernizovaném úseku mezi Koberovicemi (exit 81) a Humpolcem (exit 90). „Důvodem je montáž nosníků na dvou dálničních nadjezdech v kilometrech 88,4 a 83,“ vysvětlil Buček.

Celkem deset nosníků na mostě na kilometru 88,4 se bude usazovat ze soboty na neděli. Práce začnou v devět večer, kdy má být levá část dálnice (směr jízdy na Prahu) uzavřena na 20 minut. „Následně bude provoz puštěn po dobu přípravy dalšího nosníku. Uzavírka bude provedena takto celkem pětkrát na levé části dálnice – a poté pětkrát na pravé části dálnice,“ konstatoval Buček s tím, že objízdné trasy nebudou stanoveny. Práce spojené s omezováním průjezdu by měly být dokončeny do nedělní desáté dopolední.

Prakticky totéž a ve stejném režimu by se mělo opakovat v noci z neděle na pondělí i na 83. kilometru – jen s tím rozdílem, že tam je nosníků jen šest. Práce by tak měly hotovy již do pondělní sedmé ranní. Začínat se tentokrát bude v pravé části dálnice – tedy ve směru na Brno. Je dobré, aby se stavební činností – a tedy s možným zdržením – počítali zejména řidiči mířící v pondělí do zaměstnání.