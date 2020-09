Moderní styl a moderní střih. Může se takové hodnocení týkat i kusu asfaltu s nejbližším okolím? Nejen může, ale i bude, oznámilo ve středu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD); státní organizace mající na starosti správu dálnic a silnic první třídy. Řeč je konkrétně o již několik let uzavřené odpočívce Studený u dálnice D1 na pomezí Benešovska a Pelhřimovska, která má řidičům opět začít sloužit.

Moderní styl a moderní střih. Může se takové hodnocení týkat i kusu asfaltu s nejbližším okolím? | Foto: Ředitelství silnic a dálnic Střední Čechy

Obnova této lokality na dálničním kilometru 70,1, vpravo od D1 ve směru na Brno, má být jedou z reakcí na dlouhodobý nedostatek míst, kde je možné odstavit nákladní auta. A současně ukázkou, jak by to časem mohlo vypadat i jinde. „Po rekonstrukci se bude jednat o první malou odpočívku v novém stylu,“ uvedl ve středu Martin Buček z týmu komunikace ŘSD. Zbývá tak doplnit už jen termín: novinka se má zrodit za devět měsíců. „Uvedení do provozu je v plánu na začátku prázdnin 2021,“ upřesnil Buček.