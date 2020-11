S koronavirem se aktuálně ve středních Čechách potýká 9808 lidí. Ukazují to údaje Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, které zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví. Během úterka bylo v kraji zaznamenáno 743 nově potvrzených případů nákazy (v pondělí šlo o 566 osob). Celkové počty aktuálně nakažených se však v posledních dnech vytrvale snižují – zejména díky tomu, jak přibývá registrovaných uzdravených.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Fanta

Od počátku sledování pandemie na sklonku minulé zimy se již statistiky pro Středočeský kraj zaznamenaly 65 241 lidí, u nichž byla nákaza koronavirem potvrzena laboratorními testy. Je to nejvíc ze všech krajů; i před Prahou, která zpočátku vykazovala výraznou „převahu“. Střední Čechy nicméně také jsou nejlidnatějším krajem v republice. Ženy mají nad muži převahu v poměru 33 167:29 500, a to vhledem k tomu, že jich je evidováno výrazně více ve věkové skupině od 35 let výš. Vrcholné počty aktivních případů zde byly zaznamenány, shodně jako i v celorepublikovém měřítku, na sklonku října – a od té doby je zřetelný klesající trend (byť s výkyvy).