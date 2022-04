Městům a obcím zase usnadní plánování investičních akcí, plyne z informací náměstka hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Jiřího Snížka (Piráti). „Pokud si budou chtít vybudovat nový chodník anebo kanalizaci, mohou si lehce dohledat veškeré potřebné informace a naplánovat práce,“ vysvětlil.

Podnikatelé si připlatí. Povodí Labe mění sazby za plovoucí mola

DTM je celostátním projektem, při jehož přípravě mají klíčovou roli kraje: do této elektronické mapy mají zanést vlastní údaje, data od měst a obcí i doplnit spoustu dalších informací od různých partnerů. Stav příprav ve středních Čechách, kde je projekt z podstatné míry založený na spolupráci s Prahou a jejím Institutem plánování a rozvoje, probírali ve čtvrtek středočeští radní. Po jejich jednání mluvčí kraje David Šíma informoval, že bude zveřejněna zakázka na konsolidaci dat.

Úplně laicky si elektronický systém DTM lze představit jako sadu průhledných fólií, na nichž jsou pro konkrétní území zakresleny jednotlivé prvky infrastruktury. Na jedné fólii – v elektronickém podání se hovoří o vrstvách – vodovodní potrubí, na dalších elektrické kabely, optické kabely, rozvody veřejného osvětlení… Jen na uživateli, jeho záměrech a potřebách pak závisí, které z dostupných vrstev si potřebuje či chce prohlížet. Bude jich k dispozici celá řada: třeba i údaje o budovách, chodnících – ale mohou být být začleněny i běžně dostupné letecké snímky nebo třeba důlní díla či skládky odpadů. A samozřejmě lze v případě potřeby doplňovat i další vrstvy.

Každý pátý řízek může být problém. Inspekce prověřila restaurace v kraji i Praze

V rámci aktuálně poptávané konsolidace dat, kdy kraj má dostat nabídky do měsíce (do 16. dubna) jde o převzetí údajů od správců dopravní a technické infrastruktury i dat od měst a obcí majících vlastní elektronické mapy – a jejich další uplatnění. Jejich využití Snížek označil za „nejefektivnější a nejlevnější způsob sběru informací“. Takto získaná data by měla vytvořit prvotní základ krajské DTM, který se pak bude sále doplňovat.