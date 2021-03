Zmírňování vypjaté situace by podle jeho očekávání mělo pokračovat. Již v pátek se počet 15 nemocnic, kde v souvislosti s vyčerpáním kapacit platil stav hromadného postižení osob ohlašující, že poskytovaná péče nemusí odpovídat obvyklým standardům, snížil na 14. Ráno tento režim odvolala Rehabilitační nemocnice Beroun. A Pavlík doufá, že po víkendu se – snad – dá jeho rušení očekávat i na několika dalších místech.

Situace v nemocnicích však nadále zůstává nejen vypjatá, ale i velmi smutná. Připomněla to hejtmanka Petra Pecková (STAN), jež upozornila, že nemocnice se denně potýkají s mnoha úmrtími. „I velmi nečekanými,“ řekla Pecková. Stává se prý, že členové rodiny telefonují do nemocnice a ptají se, jak se daří někomu z jejich blízkých – a když sestra doje na oddělení pro aktuální informace, musí jim sdělovat smutnou zprávu. Potvrzují to i statistické přehledy středočeských hygieniků: jen od čtvrtka do pátku v nich přibylo 39 úmrtí spojovaných s koronavirem. Čtyři desítky za den!

Těžkých případů neubývá

Pacientů s koronavirem vyvolávaným onemocněním covid-19 bylo k pátečnímu ránu ve středočeských nemocnicích hospitalizováno 864. Z nich 177 na jednotkách intenzivní péče, přičemž 89 jich potřebovalo umělou plicní ventilaci, nabídka Pecková konkrétní údaje. Pavlík v té souvislosti upřesnil, že lůžka intenzivní péče jsou stále obsazena z více než 90 procent, přičemž jejich vytížení se zatím prakticky nemění: v posledním týdnu se stále pohybovalo mezi 175 a 180. Prakticky totéž se dá říci o UPV: v tomto týdnu se využití pohybovalo mezi 85 a 90. Těžkých případů tedy neubylo. Pavlík nicméně věří a doufá: „Vidím mírně optimistický trend.“

Díky navyšování kapacit se péči o covidové pacienty podařilo v naprosté většině zvládnout v rámci kraje, a to díky jejich převážení mezi jednotlivými středočeskými nemocnicemi. To řídí koordinátor lůžkové péče Jan Žižka, primář oddělení ARO Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi. Mezikrajské převozy připomněl radní Pavlík pouze tři: dva pacienti jeli do Prahy a jeden do Jičína. Velkou pomoc pro provoz nemocnic znamená zapojení studentů, dobrovolníků, ambulantních specialistů, praktických lékařů (jejichž pomoc v očkovacích centrech umožnila vrátit nemocniční zdravotníky zpátky do nemocnic), ale i vojáků. Hejtmanka Pecková zdůraznila, že ve 14 zařízeních jich nyní pomáhá rekordní počet: 101. Ocenila přitom, že jejich zapojení nepředstavuje jen vlastní fyzickou práci, ale má i výrazný psychický dopad.

Bez pomoci nikdo nezůstane

Zástupci kraje ujišťují, že ani ve vypjaté situaci nemusejí mít obyvatelé kraje obavy, že by se jim v urgentních případech nedostalo ošetření. „V průběhu epidemie se ještě nestalo, že by středočeská záchranka nevyjela k ošetření člověka, který potřeboval pomoc a byl v ohrožení života,“ uvedla hejtmanka. S tím, že dispečink záchranné služby pečlivě vyhodnocuje jednotlivá tísňová volání. Zatímco kdysi bývalo v kraji běžných 330 výjezdů sanitek denně, nyní jich záchranáři mají 400–430 (ještě přednedávnem to však bylo bezmála 500). Třetina výjezdů míří k covidovým pacientům.

Mimochodem: lidí aktuálně bojujících s nákazou koronavirem v pátek krajská hygienická stanice evidovala 33 803. Nejvíce zasaženými okresy zůstávají Kolínsko (s nemocností vyčíslenou na 3392,58 v přepočtu na sto tisíc obyvatel, což je opravdu hodně vysoká hodnota) a Mladoboleslavsko (3050,27). Naopak nejpříznivěji je na tom okres Praha-západ s přepočtem nemocnosti 1932,14.

Středočeské nemocnice, kde platí stav hromadného postižení osob:

- Benešov, Brandýs nad Labem, Čáslav, Hořovice, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Neratovice, Nymburk, Příbram, Rakovník, Slaný



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje; údaje z jednání krajského krizového štábu