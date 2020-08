„Byli jsme mile překvapeni, kolik žádostí se sešlo. Rozhodování o tom, koho podpoříme a koho ne, nebylo jednoduché, brali jsme zřetel na řadu věcí. Třeba, aby akce zasáhly různorodé cílové skupiny, brali jsme i ohled na termíny jejich konání, aby byly od července do října rozprostřené. U některých jsme vyhodnotili, že jde o běžnou akci jen s nálepkou Dočesná jinak a nepodpořili jsme ji,“ vysvětlila starostka Zdeňka Hamousová.

Kvůli koronaviru se klasická Dočesná na začátku září v Žatci neuskuteční. Slavnosti letos proběhnou jinak. Místo jedné obří akce s desítkami tisíc návštěvníků se ve městě chystá během léta a podzimu řada menších. Nebude je organizovat město, ale celá řada pořadatelů. Peníze, které by jinak šly městskému divadlu, jež klasickou Dočesnou organizuje, rozdělí mezi ně. Na jednotlivých pořadatelích bude, aby zajistili bezpečnostní a hygienická opatření.

Na maximální výši příspěvku 50 tisíc korun dosáhli organizátoři osmi akcí. Jednou z nich je taneční techno festival Cinema techstage, který se plánuje na sobotu 22. srpna v letním kině. „Jeho uspořádání mě napadlo už dřív, teď je k tomu vhodná příležitost,“ řekl za pořadatele Filip Theodor Pohanka ze Žatce, který bude jedním z DJ, kteří zahrají.

Padesát tisíc korun dostane od města také Jakub Grežo, který na stejném místě připravuje rockový festival Nafest. Konat se má o týden dřív, v sobotu 15. srpna, hlavní hvězdou bude skupina Harlej. „Jelikož se letos nekoná Dočesná, chtěli jsme ji v menším formátu přesunout do areálu letního kina a pozvali jsme několik minipivovarů,“ sdělil Jakub Grežo. Festival Nafest s rozpočtem přes půl milionu korun bude nejnákladnější akcí v rámci projektu Dočesná jinak.

Ve stejný den, tedy v sobotu 15. srpna, připravuje akci Spolek rodáků a přátel města Žatce. Půjde o hudebně zábavný pořad s místní skupinou Aquaris na náměstí Svobody, který doprovodí výstava fotografií o městě, soutěže pro děti a vyhodnocení soutěže Mňamka s vůní chmele aneb peče celý Žatec. „Půjde o soutěž určenou pro širokou veřejnost v pečení, a to s využitím ingrediencí chmele, sladu a piva,“ sdělil předseda rodáků Petr Pavel Šimáček. Spolek si na akci zároveň připomene 20 let od svého založení.

Řada programů se uskuteční přímo první zářijový víkend, kdy se Dočesná tradičně koná. Půjde například o programy na Chmelařském nebo Hošťálkově náměstí, v areálu pivovaru, ve chmelařském muzeu či sladovně.

Některé akce se nebudou konat přímo v Žatci, ale v jeho spádových částech. Půjde o sérii letních koncertů v Bezděkově v klubu Motáč, dětský den v závěru prázdnin v tamním nově otevřeném leteckém muzeu nebo Sraz rodáků a přátel obce Záhoří v polovině srpna.

Žatecká Dočesná jinak - podpořené projekty

Název akce, datum konání, místo konání, schválený příspěvek

Chmelový dvorek

5. 9. 2020, Chmelařské muzeum, 20,000 Kč

Dočesná jinak 2020

4. 9. 2020, Chmelařské náměstí, 50,000 Kč

Dočesná jinak u Jahody

5. 9. 2020, Chmelařské náměstí, Masarykova ul., 50,000 Kč

Zrní v Klášterní zahradě

28. 8. 2020, Klášterní zahrada, 46,000 Kč

Žatecká Dočesná jinak aneb večer se skupinou Aquarius a hosty

26. 9. 2020, Kulturní dům Moskva Žatec, 25,000 Kč

Muzika pod Majákem

22. 8. 2020, rozhledna maják, 10,000 Kč

Sousedské sezení při muzice

31. 7. 2020, prostor za DPS v Žatci, 5,000 Kč

Galavečer bojových sportů

17. 10. 2020, Lidový dům Žatec, 10,000 Kč

20. ročník volejbal. turnaje + koncert kapely Filip Richie a Jakub R.

5. 9. 2020, TJ Sever Žatec, 10,000 Kč

Tenisový turnaj + koncert kapely Filip Richie a Jakub R.

11. 7. 2020, Tenisové kurty Žatec, 10,000 Kč

Jiří Schmitzer na Chmelu

9. 9. 2020, Klášterní zahrada, 40,000 Kč

Žatecký rockový nálet 2020

5. 9. 2020/19. 9. 2020, Letní kino či Klášterní zahrada, 30,000 Kč

NaFest

15. 8. 2020, Letní kino Žatec, 50,000 Kč

Kočárem po Žatecké Dočesné jinak

4. - 5. 9. 2020, různé trasy v Žatci, 31,000 Kč

Dětský den s Hopíkem aneb bezpečně do školy

29. 8. 2020, Letecké muzeum Bezděkov, 45,000 Kč

Zakončení prázdnín v žateckém pivovaru

5. 9. 2020, areál Žateckého pivovaru, 45,000 Kč

Série koncertů v Bezděkově

červenec/srpen/září 2020, klub Motáč Bezděkov, 50,000 Kč

Léto u piana od Elišky

15. 7 - 23. 9., každou středu, nám. Svobody, 30,000 Kč

Za hrádky do zahrádky

26. 7. 2020, Klášterní zahrada, 40,000 Kč

Koncert kapely Hajhou

1. 8. 2020, restaurace U Orloje, 5,000 Kč

Stand art rebirth - Marcela Berith a Stanislav Stejskal

11. 9., 12. 9., 13. 9. 2020, sál Sladovna, 5,000 Kč

Letní devadesátky - dj Fiala

14. 8. 2020, U Orloje, 5,000 Kč

Koncert Mirel Kemel Trio + Javorský

5. 9. 2020, Sladovna, 9,000 Kč

Harmonikář u orloje

27. 6. - 11. 9. 2020, U orloje restaurant, 3,600 Kč

Sraz rodáků a přátel obce Záhoří

15. 8. 2020, Záhoří, 50,000 Kč

Rockový koncert v loděnici - flock off longboards

22. 8. 2020, městská cyklostezka, loděnice Žatec, 23,000 Kč

Dočesná na Hošťálu

5. 9. 2020, Hošťálkovo nám. před Budíkem, 28,400 Kč

Cinema techstage

22. 8. 2020, Letní kino Žatec, 50,000 Kč

Dočesná jinak s Arankou

5. 9. 2020, Chmelařské náměstí, 50,000 Kč

Dočesná jinak PUP 2020

4. 9. 2020, Chmelařské náměstí, 50,000 Kč

Žatec žije aneb Žatecká dočesná jinak

3. 10. 2020, CHCHP restaurace U Orloje, 20,000 Kč

Mňamka s vůní chmele aneb peče celý Žatec

12. 9. 2020, náměstí Svobody, 20,000 Kč

Žatec dříve a dnes

15. 8. 2020, náměstí Svobody, 30,000 Kč

Dočesná a 50 let Aquariusu

22. 8. 2020, restaurace U Orloje, 29,000 Kč

Saxofony na Dočesné jinak

29. 8. 2020, po 16. h, Hošťálkovo nám. před Budíkem, 20,000 Kč