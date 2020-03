„Záchranka zajišťuje na základě žádosti krajské hygienické stanice v úzké spolupráci s Klinikou infekčních nemocí Ústřední vojenské nemocnice transporty odběrových pracovníků, tedy náběrových sester z oblastních nemocnic,“ konstatovala Jermanová. „Sanitními vozidly jsou vysílány k pacientům v karanténě, u kterých je podezření, že mohou být nakaženi Covid-19,“ upřesnila, že se vlastně rozjely předem ohlašované odběry v domácím prostředí.

Jen během čtvrtečního dopoledne se v kraji uskutečnily čtyři.

Online reportáž

Pokyny k výjezdu odběrových sanitek vydává krajská hygienická stanice, která si jejich vyslání vyžádá prostřednictvím operačního střediska záchranné služby. Na dřívějších pokynech, že lidé mají v případě podezření na nákazu telefonicky kontaktovat své praktické lékaře nebo hygieniky, se tedy nic nemění. Stejně jako na tom, že je na místě zůstávat doma a nikam nechodit.

Právě na adresu bydliště pacienta vyjede sanitka s odběrovým pracovníkem. Ten se o vše postará sám.

Řidič v rámci preventivních opatření zůstává ve vozidle – a nepřijde ani do kontaktu s infekčním materiálem nebo odpadem. Dokonce i za jízdy jsou oba členové týmu v oddělených prostorách sanitky.

Počet Středočechů v karanténě – v naprosté většině jde o lidi, kteří se vrátili z rizikových oblastí na severu Itálie – dosahuje stovky. Může se však rychle zvyšovat. To platí i o množství testovaných vzorků. Zatím se přitom nejednalo o dramatické počty; v rámci kraje byli testováni jen jednotlivci. Minulý týden ve čtvrtek byly podle údajů krajské hygienické stanice evidovány testy u sedmi lidí, do pondělního odpoledne se jejich počet podle slov ředitelky krajské hygieny Jarmily Rážové zvýšil na deset. Všechny výsledky byly negativní. Nyní však testů začalo přibývat.

Pravidla při podezření na nákazu koronavirem:

* Pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z oblasti nákazy novým koronavirem (jihovýchodní Asie, severní Itálie, Írán a další regiony dle aktuální epidemiologické situace), či jste přestupovali na velkých asijských mezinárodních letištích a máte horečku, kašel nebo dušnost:

- Pokud jste doma, nikam nechoďte a vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.

- Kontaktujte krajskou hygienickou stanici. Postupujte podle jejích doporučení.

- Při kašli a kýchání si zakrývejte ústa a nos kapesníkem (nejlépe papírovým) nebo paží či rukávem; ne dlaní!

- Často si myjte ruce mýdlem a vodou, případně používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu (minimálně 70 %).

- Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční klinice, postupujte podle pokynů zdravotníků; nejezděte hromadnou dopravou. Je-li to možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku. Aktuálně by však přesuny neměly být potřebné; náběrové sestry jezdí za pacienty domů.



* Pokud jste se vrátili v posledních 14 dnech z rizikových oblastí a nemáte žádné příznaky onemocnění:

- Po celou dobu maximální inkubační doby, tedy 14 dnů od odletu či odjezdu z oblasti nákazy, zůstaňte pokud možno doma, minimalizujte kontakt s ostatními lidmi.

- Kontaktujte telefonicky pracoviště protiepidemického odboru místně příslušné krajské hygienické stanice, které rozhodne o náležitých protiepidemických opatřeních včetně případné karantény.

- Případné potvrzení o nařízení karantény vystaví praktický lékař.

- Často si myjte ruce mýdlem a vodou, případně používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu.

- Objeví-li se u vás příznaky jako zvýšená teplota či horečka, kašel nebo dušnost, kontaktujte telefonicky místně příslušné pracoviště krajské hygienické stanice.



* Středočeští hygienici upozorňují, že pro osoby přijíždějící z Itálie jsou konkrétní doporučení zveřejněna na webu ministerstva zdravotnictví. Přímo dostupná jsou například prostřednictvím odkazu bit.ly/3al6QZu. Kontaktovat hygienickou stanici je možné:

- prostřednictvím e-mailové adresu vnn@khsstc.cz;

- pomocí poradenských infolinek na telefonních číslech 771 137 070 (od 9.00 do 19.00) a 736 521 357 (v časech 7.00 – 9.00 a 19.00 – 22.00);

- v pracovní době se lze obracet i na pracovnice protiepidemických oddělení jednotlivých územních pracovišť krajské hygienické stanice, jejichž přehled je dostupný například prostřednictvím internetového odkazu bit.ly/2ThkYx5.

- Doplňující dotazy lze volat na bezplatnou linku callcentra středočeské záchranné služby 800 888 155.



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje