Firma omezovala výrobu už v minulosti – a pracovníci řady provozů zažili rušení směn i v uplynulém 41. kalendářním týdnu: sice plošně, ale především ve větším rozsahu ve svařovnách, na montážích a lakovnách.

Od citelného omezování k zásadnímu

Nyní však přichází signál, že situace není dobrá a příslovečné světlo na konci tunelu je zatím třeba vyhlížet. Od pondělka se chystá zrušení prakticky všech směn. Jde o zásadní změnu fungování firmy především v tom, že jde o omezení dlouhodobější. Sice se úplně nezastaví, avšak stěžejní pozornost by měla být věnována snižování takzvané rozpracovanosti. Ani dodávky čipů totiž úplně neustaly – jejich počty však citelně nedostačují. Jde tedy o dodělávání nedokončených aut, jichž nyní na chybějící komponenty čekají na odstavných pracovištích desetitisíce. Tak je to ohlašováno minimálně pro 42. kalendářní týden – přičemž se počítá s tím, že od 18. října hodně pracovníků nepůjde do zaměstnání vůbec.

Co bude dál, se uvidí. Od počátku listopadu má najet model takzvané redukované normy obsluhy, kdy lze zřejmě očekávat vedle oficiálního zastavení nových nástupů další výraznější přesuny lidí mezi pracovišti také „využití přirozené fluktuace kmenových i agenturních pracovníků“. Redukci výrobního programu tak na vlastní kůži pocítí řada zaměstnanců. „Nepleťme si to, prosím, s propouštěním,“ zdůraznil však šéf odborů Povšík.

Odhady, jež jsou nyní označovány za spíše pesimistické, ale současně za vcelku reálný předpoklad budoucího vývoje, hovoří o tom, že by se odstávka mohla protáhnout až do konce roku. Ať už v podobě úplného zastavení výroby, nebo jejího zásadního omezení. A to už se řada zaměstnanců netají obavami nejen z dalšího snižování mzdových náhrad, ale také z možné ztráty zaměstnání. Jiní naopak míní, že dobře sice už bylo, ale zle nebude – pomůže a musí pomoci stát. Vláda (ať už bude u vesla kdokoli) si prý nemůže dovolit Škodovku padnout. Ani Škodováky. Jednak kvůli tomu, že jde o součást koncernu Volkswagen a „nepodpora“ by měla mezinárodní konsekvence, především ale z toho důvodu, že jde u nás o největšího zaměstnavatele, jehož vážné problémy by rozpoutaly přímo řetězovou reakci. Skutečně se situací primárně ve Škodě Auto, ale i v dalších automobilkách včetně kolínské Toyoty a jejich dodavatelských firmách budou v nejbližších dnech zabývat vláda i takzvaná tripartita; Rada hospodářské a sociální dohody ČR sdružující zástupce vlády, zaměstnavatelů a odborových svazů.

Takové mohou být celkové pohledy. I jednotlivcům však vedení odborů slibuje, že udělá všechno pro to, aby k propouštění nedocházelo. Zaměstnanci však musí počítat s tím, že podle plánů firmy budou v dosud neobvyklém pohybu: s možností dočasného přeřazení nejenom na jiná pracoviště a odlišné pozice (což mají organizovat takzvaná převisová centra), ale i s převážením do jiných závodů. Ty má Škoda Auto vedle Mladé Boleslavi ještě v Kvasinách a ve Vrchlabí; působí v nich více než 35 tisíc lidí. Podobné převozy přitom nejsou novinkou. Už v minulosti takto dočasně směřovalo do Mladé Boleslavi větší množství pracovníků z Vrchlabí i Kvasin (a také z Vrchlabí do Kvasin). Nešlo přitom o malou operaci: zajišťovaly ji desítky autobusů.

Odbory musí „přeřadit na nižší rychlost“

Předseda podnikové rady odborů Jaroslav Povšík se netají tím, že za 45 let ve firmě podobnou krizi nepamatuje. Ani tím, že ze zhodnocení nynějšího stavu i nejistých prognóz dalšího vývoje budou představitelé odborů muset vycházet jak při nadcházejících vyjednávání o pracovních podmínkách, tak zřejmě i počátkem příštího roku, kdy dojde na jednání o vývoji mezd. Průměrná hrubá mzda ve firmě převyšuje padesát tisíc korun. „Zpátečku dávat nebudeme, ale přeřadíme a nižší rychlost – která je ovšem plná síly, tradice, zkušeností a sociální sounáležitosti partnerů,“ poznamenává řidičskou terminologií nejnovější číslo týdeníku Škodovácký odborář k výhledu do roku 2022. Varuje před „nereálnými sny o vysoce růstových hodnotách“ a připomíná, že „požadavky musí odpovídat současné ekonomické realitě s ohledem na vážnost situace a odpovědnost za budoucnost firmy a pracovních míst“.

Vedení firmy předpokládá, že již dříve očekávaný propad produkce proti plánu pro rok 2021, původně počítajícím se zhruba milionem vyrobených aut, se může výrazně navýšit. Narůst by mohl až na čtvrt milionu nevyrobených vozů.