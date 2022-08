Podpora má být „cílená“ a „efektivní“

Do druhé dotační výzvy ministerstva se kraj už přihlásí, rozhodli středočeští radní – byť kraj tak může získat od vlády k rozdělení maximálně čtyři miliony korun (což podle loňského vyjádření hejtmanství představuje směšnou částku). I tak se letos vedení kraje rozhodlo přidat, potvrzuje hejtmanka Petra Pecková (STAN). „Jsme si vědomi situace, se kterou se musí i obchody v malých obcích v současné situaci potýkat. Zejména pak s ohledem na zdražování energií je pro ně každý příspěvek pomocí,“ uvedla.

Asociace chce obměkčit kraj: což podpora pro krámky v nejmenších obcích?

„V rámci programu navíc zacílíme podporu tak, aby byla skutečně co nejvíce efektivní,“ poznamenala Pecková. Lze tomu rozumět tak, že i s ohledem na loňské výhrady plánují středočeští radní využít možnosti upravit podmínky tak, aby se nerozdávaly drobné částky, které vlastně nikomu nepomohou: bude zřejmě vybráno méně příjemců, kteří obdrží vyšší částku – a většina obchodníků nejspíš nedostane nic. Mluvčí Šíma uvedl: „Nastavením podmínek dojde k zamezení rozložení finanční sumy na minimální částky podpory, které by v konečném důsledku při rozdělení mezi všechny žadatele byly pro příjemce neúčelné. Středočeský kraj tak aktuálně připravuje konkrétní specifikaci, díky které bude zajištěno, aby částky obdržené z dotace skutečně provozovatelům obchodů v menších obcích pomohly.“

Smysluplné minimum? Prý 30 milionů

Loni, kdy byly k rozdělení ve středních Čechách připraveny tři miliony korun, představitelé Středočeského kraje vládní program podpor Obchůdek odmítli; toto rozhodnutí nezměnilo ani naléhání Asociace českého tradičního obchodu. Tehdejší mluvčí kraje Martina Kemrová uvedla, že stát nabízí příliš málo peněz. „Alokace ve výši tři miliony korun je pro Středočeský kraj naprosto nedostatečná: předpokládáme-li ve středních Čechách zájem přibližně 500 žadatelů, pak by každý obchůdek dosáhl na maximální podporu 6000 korun – a to k záchraně, natož rozvoji nepomůže,“ vysvětlovala loni Kemrová tehdejší středočeské odmítnutí.

Dosáhnou vesnické obchody na část třímilionové dotace? Jak ji rozdělit?

Většina krajů to však viděla jinak a do dotačního program Obchůdek se zapojila. Střední Čechy nikoli – přičemž tento postoj obhajoval tehdejší, nyní již zesnulý náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN): na adresu tehdejšího Havlíčkova ministerstva uvedl, že jde o danajský dar. Namítal, že vesnických prodejen je v kraji příliš mnoho na to, aby se tehdy vládou poskytované tři miliony daly mezi ně rozdělit nějak smysluplně a současně spravedlivě. Michalik zdůraznil – a to před 11 měsíci, tedy ještě dávno před nynější inflací a energetickou drahotou – že pokud by vláda měla středočeským provozovatelům prodejniček skutečně pomoci, musela by kraji poslat k rozdělení nejméně 30 milionů. K navýšení letos došlo, ale jen o milion; ne na jím požadovaný desetinásobek.

Jestliže tři miliony pro obchůdky kraj loni spravedlivě rozdělit nedokázal, letos to zkusí se čtyřmi. O to pozorněji budou podnikatelé i politická opozice sledovat, jaká pravidla určí.

