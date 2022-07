„Celkem jsme vyšetřili 43 pacientů a zachytili pět případů karcinomu prostaty. Tak vysoký výskyt přičítám obecně malé osvětě o rizicích mezi muži. Nepomáhá ani to, že v Kladně jsou pouze dvě urologické ambulance. Letos se naštěstí podařilo informaci o preventivní akci rozšířit mezi velké množství lidí a potvrdilo se to, co jsme očekávali, tedy, že zachytíme řadu nových případů,“ říká lékař Lukáš Fišer z urologické ambulance Oblastní nemocnice Kladno.

Pacienti, u kterých vyšetření odhalilo nádor, následně putují na magnetickou rezonanci a podle jejího výsledku lékaři určují další postup. Pokud se podaří nádor zachytit v časném stadiu, zpravidla jej operativně odstraňují. Pokud už je tumor v pozdějším stadiu, vyžaduje většinou léčbu na onkologickém oddělení.

Zájem o Dny otevřených urologických ambulancí zdaleka překonal očekávání specialistů. „Počty zachycených případů rakoviny ale znovu potvrzují, jak důležité je neustále veřejnost upozorňovat na potřebu prevence. Včasný záchyt rakoviny zlepšuje možnosti léčby a snižuje riziko nepříjemných a život ohrožujících následků,“ říká profesor Roman Zachoval, předseda České urologické společnosti (ČUS) ČLS JEP.

Rakovinu prostaty čeští lékaři každoročně odhalí přibližně u 8 000 mužů. Zpočátku je bezpříznaková, a proto více než 20 procent případů objeví až v pokročilých stadiích. Mezi příznaky, které by měly muže vést k okamžité návštěvě urologa, patří obtíže s močením, krev v moči, bolestivá ejakulace či potíže s erekcí. Se záchytem pacientů právě v počáteční fázi může pomoci zavedení plošného screeningu, o který odborníci nyní usilují.

V zemích, kde jej zavedli, se úmrtnost na rakovinu prostaty snížila až o 20 procent. „Čísla nemocných jsou v Česku dlouhodobě vysoká, přitom prevence karcinomu prostaty stále není součástí žádných preventivních prohlídek a programů. Na akcích, jako jsou Dny otevřených ambulancí, ale vidíme, jak velký má prevence smysl,“ uzavírá profesor Zachoval.