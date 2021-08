Ani středočeským železnicím se tragédie nevyhýbají. Mnozí tak mají ještě dodnes v paměti loňské neštěstí, ke kterému došlo 14. července večer na trati u Českého Brodu, kdy rozjetý osobní vlak narazil na téže koleji do stojící nákladní soupravy. Strojvůdce na místě zahynul a vážně zraněno bylo tehdy 33 cestujících.

Od té doby se ve středních Čechách povedlo zavést systém ETCS, který umí zastavit vlak, když projede na červenou, jen na dvou tratích. Jako první byla dokončena už v listopadu loňského roku implementace ETCS na trati z Uhříněvsi právě do Českého Brodu. Letos v červnu pak skončilo další zavádění systému na trati Praha – Uhříněves – Votice.

Podle mluvčího Správy železnic Dušana Gavendy je implementace velmi náročná a to jak finančně, tak časově. „Podobně jako u každé jiné stavby může takový proces trvat i několik let,“ upozorňuje.

V roce 2030 na všech koridorech?

V letošním roce se intenzivně pracuje na trati Milovice – Praha hlavní nádraží. V polovině příštího roku by měly být moderně zabezpečeny úseky Kralupy nad Vltavou – Praha Holešovice a v říjnu pak Praha Libeň a stejně tak Praha Masarykovo nádraží.

Na trati z Českého Brodu do Kolína si cestující ještě počkají, implementace zde skončí nejdříve za dva roky. Na trati z Berouna do Plzně bude systém instalován za rok v prosinci a napřesrok by mělo být hotovo na trati z Votic do Českých Budějovic. V každém případě je nutné, aby byly systémem vybaveny posléze i vlaky a každý měl palubní jednotku. Bez tohoto zabezpečení nedokáže fungovat.

„Výhradní provoz vlaků pod dohledem zabezpečovače ETCS by měl ve středních Čechách probíhat od roku 2025 na hlavním železničním koridoru z Děčína přes Prahu na Českou Třebovou,“ sdělil Gavenda. Zabezpečení dalších středočeských tratí se protáhne ještě o něco déle.

To se týká například železniční trati z Prahy-Smíchova do Berouna, kde bude hotovo v roce 2027. Na trati z Kolína do Havlíčkova Brodu a Brna se svezete bezpečněji pod dozorem nejmodernější techniky v roce 2030, do tohoto roku by měl systém již fungovat na všech koridorových tratích. Na méně vytížené lokálky dojde nejdříve v roce 2040.