Úprava tržního řádu z konce loňského roku reaguje mimo jiné na občanskou iniciativu Kůň není stroj a související petici spolku Hlas zvířat, která upozorňuje na nevhodné podmínky, kterým prý musejí koně ve městě čelit. Primárně má jít o teplotní extrémy a povrch vozovek.

„Jsem rád, že se Praha inspirovala v zahraničí a po vzoru jiných měst rozhodla o zrušení tržních míst. Nejde o úplný zákaz koňských povozů ve městě, ale o zrušení dvou stanovišť na veřejných prostranstvích. Reagujeme tím na postupnou změnu postoje české společnosti k ochraně zvířat. Po zákazu kožešinových farem, klecových chovů slepic a postupném konci drezury divokých zvířat v cirkusech to vnímám jako další logický krok,“ prohlásil radní Adam Zábranský (Piráti).

„Zastávám názor, že využívání zvířat pro zbytečný lidský rozmar by už nemělo být v 21. století tolerováno. Proto jsem předloni i v reakci na kampaň Kůň není stroj navrhl omezit koňské povozy v centru Prahy. Tato turistická atrakce, která je provozována na úkor zdraví a spokojenosti zvířat, nemá v Praze co dělat!“ zdůraznil zastupitel Jiří Pospíšil (Spojené síly/TOP 09).

Pro omezení koňských spřežení naopak v radě nehlasoval jako jeden ze tří náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě), podle kterého tato turistická atrakce nepředstavuje z hlediska silničního provozu žádný problém.

Opozice během čtvrtečního zasedání zastupitelstva vyslyšela hlasy fiakristů a prosadila zařazení tématu do programu.

Podle šéfa Cechu fiakristů a povozníků Čech a Moravy Josefa Kočovského by zrušení stanoviště na Staroměstském náměstí znamenalo de facto likvidaci této živnosti, ačkoli podle koaličních politiků v hledání alternativy nic nebrání. „Před lety jsme do tohoto stanoviště investovali milion korun. Je tam napojení na vodovod a izolace s odvodem splašků do kanalizace. Není pravda, že zapřažení koně trpí. Jsou v pohodě a odpočatí. Dožívají se více než 30 let, což je nadstandard. Kočáry totiž pro ně představují lehkou zátěž. Aktivisté nemají pravdu,“ poznamenal Kočovský.

Obě strany sporu se odvolávají na posudky odborníků. „Přestože první automobil byl vynalezen před více než 130 lety a téměř každá rodina je dnes jeho vlastníkem, pokračujeme i nadále ve zneužívání zvířat. Dávno však nikoli pro to, abychom přežili, ale abychom se pobavili. My v organizaci Hlas zvířat si ale myslíme, že nastal nejvyšší čas tento otřesný byznys konečně zastavit,“ uvádí spolek na svém webu u videozáznamu, na kterém zapřažený bělouš v centru Prahy chrlí krev. Podle cechu fiakristů šlo o zveličený incident, kdy se zvíře jen kouslo do jazyka.

Zastupitelé ANO označili omezení tradičních koňských spřežení za velmi sporné, protože radní podle nich rozhodli pouze na základě pohledu jedné ze stran a nevyslechli argumenty protistrany, pro kterou hovoří například pravidelné kontroly veterinární správy. „Nechceme se stavět do role soudců a hodnotit, zda se koně v Praze mají dobře a zda je s nimi dobře zacházeno. Chceme, aby takový závěr vzešel z diskuze odborníků,“ uvedl předseda klubu zastupitelů ANO Ondřej Prokop s tím, že pražské ANO navrhuje vznik pracovní skupiny, ve které budou zastoupeni jak odpůrci koňských spřežení v Praze, tak zástupci fiakristů a chovatelů, ale i veterinářů či pracovníků veterinární správy.

Chovatelka a cvičitelka koní Iva Rosická považuje kampaň Kůň není stroj za neférovou a manipulativní. „Poté co byly zveřejněny emotivní fotky, které zdánlivě dokazují utrpení koní, jsem si opakovaně vyslechla, že jsem vrah zvířat. To jsem nesla velmi těžce, a když se to zkombinovalo s covidovými restrikcemi, musela jsem živnost pozastavit,“ vyprávěla se slzami v očích Rosická, která kvůli enormním nákladům musela po vypuknutí pandemie většinu desetihlavého stáda i vybavení prodat či pronajmout. „Nebýt darů od lidí, neměla bych v nejtěžší době koně ani jak nakrmit. Každopádně argumenty aktivistů ohledně životních podmínek jsou liché. Kdyby například kvůli smogu nemohla být ve městě půltunová zvířata, jak by tam mohli přežít novorozenci? Smyslem života koně je potřebnost. Pokud ji nemá, strádá,“ dodala chovatelka, která se dnes věnuje hipoterapii pro hendikepované děti. Trochu prý lituje, že její vzdor ve prospěch fiakristů na řadě veřejných protestů zapadl na úkor kritiky proticovidových opatření.

Protestní happening symbolizoval pohřební kočár. Doprovodily ho i transparenty strany Soukromníci nebo iniciativy Občan v odporu, z nichž většina měla na klopě židovské hvězdy s nápisem Jsem neočkovaný.

Demonstrující vozky podpořil také herec Jiří Krampol. „Jsem rád, že tady ti koně jsou. K Praze to patří. Když tu nebudou, ztratí se jeden z posledních ostrůvků lidství. A za chvíli tu budeme všichni jezdit na ocelových koloběžkách. Nechápu důvod ničení této tradice,“ řekl Krampol.