Dva a půl milionu korun je připraveno k rozdělení mezi rozmanité projekty, které mají zlepšit život lidem žijícím na obou stranách pomezí Prahy-západ a hlavního města – přičemž se může jednat o velmi rozmanité záměry: od péče o zeleň po úpravu parkovacích míst. A samozřejmě nechybí ani projekty ve prospěch dětí, handicapovaných nebo sociálně slabých.

Možnosti využití peněz z nového grantového programu nazvaného SPOLUbydlíme jsou různé; k podmínkám však patří jejich uplatnění v Chrášťanech a jejich širším okolí. A to v rámci jedné ze čtyř tematických oblastí: Ochrana přírody a krajiny, Pomoc druhým, Výchova, vzdělání a výzkum a Doprava. Se záměry, které potřebují příspěvek od 50 do 500 tisíc korun, se mohou do 1. srpna hlásit zájemci z určeného regionu blízkého okolí Chrášťan (a to jak ve středních Čechách, tak v přilehlých částech hlavního města Prahy), schopní zajistit 20procentní finanční spoluúčast na nákladech projektu.