„Před dvaceti lety se předávkoval pervitinem. V době, kdy jsme o vlaku začali uvažovat, jsem měl výborné zkušenosti v navrhování multimediálních projektů. A přišlo mi tak, že na vzdělávacím poli scházel kvalitní program, který by dokázal svým obsahem zaujmout současnou mládež,“ říká Tůma.

Třicet případů návykových látek: Alkohol za volantem převládal nad drogami

Příběh je rozdělen do šesti vagonů, do nichž zkopírovali místa, která ještě nechtějí, aby děti navštěvovaly. Vyprávění začíná v baru, kde se hlavně řeší měkké drogy, jako je tabák a alkohol, s nimiž se mladí mohou snadno setkat. Cestou z mejdanu ale skupinka opilých mladých lidí havaruje, kde dojde k úmrtí člověka. Následuje výslech, soud a vězení.

Na vlastní kůži

„Příběh se takto odehrál tomu mému kamarádovi, kdy skutečně zabili motorkáře, když přejížděli autem mezi hudebními kluby. Vyprávění pokračuje dál a právě pomocí této zážitkové metody se snažíme ovlivnit pohled na drogy a chceme, aby děti od 12 let tuto realitu blíže poznaly,“ přiblížil autor projektu.

Pro vlak se tehdy rozhodli pro výhodu mobility, přičemž to funguje tak, že si jej města mezi sebou „půjčují“.

„Než vlak do města přijede, nejdříve zaučíme místní posádku. Například tady v Hořovicích to jsou dvě preventistky z městské policie, které prošly školením v Praze, a nyní vlakem provází děti z Hořovic a okolí. Smyslem je, že takto zapůjčíme obrovskou školní pomůcku,“ vysvětlil autor projektu.

Závislost nemusí být jen na drogách

Když vlak posléze odjede, zaškolené pracovnice mohou dále s dětmi pracovat skrze další návazné programy ve školách, kterými jsou To je zákon, kámo! a Tvoje cesta načisto. Město Hořovice si vlak pozvalo na základě osobní zkušenosti z Dejvic a přistavení vyšlo na 138 tisíc korun.

„Byla nám tehdy nabídnuta prohlídka a moc se nám to líbilo. Požádali jsme tedy město, zda by to přistavení zafinancovalo a to se povedlo,“ podotkla protidrogová koordinátorka Alena Ratajová.

Práce, která má smysl

Za uskutečněním celého projektu stojí deset let práce a 40 milionů korun. „Nebylo to vůbec nic jednoduchého a na stavbě se podílela jak různá města a kraje, tak i privátní sektor z řad firem a jednotlivců,“ dodal Tůma.

Revolution Train brázdí českou železnici už šest let a za tu dobu jej navštívilo na 200 tisíc lidí, z čehož je 60 tisíc německých dětí, kam také zavítal. Projekt se mimo jiné také snaží změnit dosavadní trend výdajů na státní protidrogovou politiku, kde z celkových dvou miliard korun jsou pouhé čtyři procenta vyhrazena na prevenci. Partnerem projektu je Národní protidrogová centrála, která zároveň působí jako odborný garant. Další zastávka bude tento pátek a příští pondělí v Rakovníku.