„Prezident chce očkovat lidi neregistrovanou vakcínou jen proto, aby se zavděčil Moskvě,“ uvedl Kupka. Poukázal tím nejen na aktivity prezidenta Miloše Zemana směřující k získání této látky, ale také na jeho další kroky. Zeman totiž vystoupil s požadavkem, aby premiér Andrej Babiš odvolal z funkcí lidi, kteří Sputniku V nefandí nebo podle jeho názoru stojí v cestě jeho rychlému nasazení. Zejména jde o ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) a ředitelku Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irenu Storovou, ale i o ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka. Ty Zeman jmenoval jako škůdce v rámci rozhovoru pro Parlamentní listy. Babiš reagoval slovy, že personální změny ve vládě aktuálně na stole nejsou.

Prezident chce očkovat lidi neregistrovanou vakcínou jen proto, aby se zavděčil Moskvě. Ne, není rok 1950 a na Hradě nesedí Klement Gottwald. — Martin Kupka (@makupka) March 10, 2021

Ani náhodou. Tečka.

S ostrým nesouhlasem vůči uplatnění ruské vakcíny postrádající schválení Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) i našeho SÚKL vystoupila na sociálních sítích i hejtmanka Petra Pecková (STAN). I ona poukazuje na to, že za současné situace jde vlastně o nelegální preparát. „Vakcína Sputnik bez EMA a SÚKLu? Ve Středočeském kraji ani náhodou. Díky za pochopení. Tečka,“ napsala na twitteru, že situace je jasná. A nejde o téma k debatě.

Vakcína Sputnik bez EMA a SUKLu? Ve @StredoceskyK ani náhodou. Díky za pochopení. Tečka. — Petra Pecková (@PPeckova) March 10, 2021

Vyvolalo to řadu reakcí. Souhlasných – třeba včetně výtky na Zemanovu adresu, že by se politici neměli plést do věci, kterým nerozumějí – i nesouhlasných. Uživatel Jiří Kožený dokonce připojil vyjádření hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického (ČSSD), jež hovoří shodně: „Sputnik V v našem kraji jen s povoleními, jinak ani náhodou.“ I on zdůraznil, že o tom, čím se bude očkovat, nemají rozhodovat volení zástupci lidu, prezidenta nevyjímaje, ale odborníci. Na základě klinických studií a splnění všech podmínek či povinností, kterým bude garantována bezpečnost vakcíny.

Měřit všem stejně? Ano!

Kupka se na tohle téma dokonce na twitteru pustil do debaty s uživatelem Zdeňkem, označujícím se jako @obcejny_clovek. „Nelíbí se mi způsob, jak pan prezident v této věci vystupuje. Ale ještě více se mi nelíbí politika kolem vakcín. Většina lidí by si zřejmě přála, aby bylo zdraví na prvním místě a všem výrobcům se měřilo stejným metrem. V čem je Sputnik V horší vakcína než ostatní?“ táže se Zdeněk v souvislosti s Kupkovým stanoviskem.

„Máte pravdu. Všem se musí měřit stejným metrem,“ reagoval Kupka. „Všechny vakcíny podávané v ČR musejí být bezpečné a projít stejnou spolehlivou certifikací EMA. Zeman hanebně politicky tlačí na jiný metr pro Sputnik. Ve hře je ale důvěra lidí v očkování. A prezident si tu hraje své falešné hry,“ shrnul svůj pohled na situaci. Sklidil souhlasné ohlasy s kritikou nejen prezidenta, ale i jeho voličů. A došlo při tom i na rázná slova. „Na Hradě sedí vlastizrádce zvolený hlupáky, lůzou atd.,“ napsala například uživatelka Jitka Dvorská.

Nechybí hodně emocí

Většina z reakcí na sociálních sítích se však vztahuje skutečně k debatám o očkovací látce Sputnik V vyvinuté ruskými vědci. A je zjevné, že vedle těch, kteří její použití odmítají – ať už proto, že jí chybí patřičné schválení, nebo prostě z toho důvodu, že je původem z východu – není ani málo jejích zastánců. Ti například upozorňují na země, které ji už používají, připomínají zájem několika evropských zemí zapojit se do její výroby – či dokonce tvrdí, že dokončení schvalovací procedury je jen otázkou několika týdnů, pak na nasazení Sputniku stejně dojde a ti, kteří její odmítají okamžité očkování, si pak budou muset srovnat se svým svědomím odpověď na otázku, kolik lidských životů se mohlo podařit zachránit, kdyby se tato látka začala používat dříve.

Naopak čínská vakcína, o jejíž dodávky se prezident republiky rovněž zasazuje, podobný ohlas rozhodně nevyvolává.