Závod se nejel na maximální rychlost, jako za první republiky, ale jako jízda pravidelnosti a úkolem závodníků bylo se co nejvíce přiblížit průměrné rychlosti 45 kilometrů v hodině. Soutěžilo se v šesti kategoriích podle obsahu válců. Kolem přijíždějících aut se v podvečer u muzea sešlo mnoho přihlížejících. Vozy si fotografovali, vyptávali se posádek na zážitky a v cíli tekl také sekt. Výsledky mají být vyhlášeny ve 20.30.

„Masomlejn, to je sebemrskačství. Záda mám zpocená, nohy mám opálené, prsty mám spálené od vejfuku. A podívejte se na můj nos," řekl novinářům ohledně dojmů z trasy Karel Kupka, který jel trasu ve voze Sénechal SS z roku 1924. Jeho posádka na trase musela vypořádat s uvolněným setrvačníkem. „Museli jsme půlku auta rozebrat," podotkl Kupka, který podle pořadatelů patří k pravidelným účastníkům retro jízdy.

Letos startovalo 117 vozidel

Už posedmé se závodu zúčastnil také Vratislav Veselý, který k muzeu dojel kolem páté odpolední se svým tatínkem Vratislavem. „Úžasný. Bylo nám vedro, ale bylo to nádherný. Stálo to za to," sdělil po dojezdu médiím Veselý. „Ta trasa jako taková náročná není, ale nejnáročnější je udržet to vozidlo v provozu, udržet řidiče ve stavu bdělosti," dodal pak závodník, který závod absolvoval v BMW 315 z roku 1934.

Po půl šesté pak začala prezentace vozů, v níž pořadatelé představili jednotlivé posádky, auta i řadu zajímavostí. Lidé dnes mohli také spatřit několik vozů, které závod absolvovaly i v meziválečném období. V závodu automobilů vyrobených do roku 1939 letos startovalo celkem 117 vozidel.

Letošní ročník je vzpomínkou na Bohumila Turka

Retro jízda, kterou pořádá Spolek 1000 mil československých spolu s Veteran Car Clubem Praha, Autoklubem ČR a Design Veteran Car Clubem Bratislava každoročně od roku 2015, obnovuje tradici slavného automobilového závodu ze 30. let minulého století.

Rychlostní závod cestovních automobilů se konal na tehdy nejdůležitější domácí silniční trase Praha - Bratislava - Praha a účastníci ji absolvovali dvakrát, celkově tedy téměř 1600 kilometrů. Letošní ročník je podle organizátorů připomínkou 120. výročí narození automobilového závodníka Bohumila Turka, jehož kariéru ukončila v roce 1935 havárie právě v závodě 1000 mil československých.