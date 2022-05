Od dopoledne až hluboko do noci

Pozvánka na Dny otevřených dveří na observatoři v Ondřejově na Praze-východ.Zdroj: Astronomický ústav Akademie věd ČR„Návštěva je vhodná nejen pro vážné zájemce, ale i laiky či pro rodiny s dětmi,“ upozornil Suchan, že hlubší průprava v oboru sice rozhodně není na škodu, ale vůbec není nutná. Po oba dny bude otevřeno mezi 9. a 18. hodinou; večer po setmění pak astronomové v případě jasného počasí nabídnou pozorování oblohy dalekohledem. A ještě hodinu před půlnocí poběží i program „planetária naživo“ – tedy venkovní představení souhvězdí i zajímavostí hvězdné oblohy: pod skutečnou hvězdou oblohou.

Během dne se návštěvníci mohou těšit třeba na prohlídku největšího dalekohledu v České republice – Perkova dalekohledu o hmotnosti 84 tun, jehož hlavní zrcadlo má dvoumetrový průměr – přičemž se zájemci dozvědí, k čemu všemu se tato technika využívá. A leckoho udiví i technologie, jež se používají ke zpracování výsledků pozorování. Další pozoruhodné dalekohledy a radioteleskopy je možné zhlédnout v rámci návštěv Slunečního oddělení, Oddělení meziplanetární hmoty či pracoviště skupiny astrofyziky vysokých energií Stelárního oddělení.

Představení historie i současnosti

Jestliže ke specializacím výzkumu v Ondřejově patří i meteory, zájemcům se zde dostane zasvěceného poučení o těchto „padajících hvězdách“ i o jejich zhmotnění v podobě meteoritů dopadlých na zemský povrch. Nadšenci se mohou těšit i na prohlídku historicky cenných přístrojů, jež se k tomuto pozorování používaly v minulosti.

Historii připomene také návštěva dvou původních kopulí (z nichž ta západní nabídne v případě příznivého počasí i pozorování dalekohledem), stejně jako muzeum Vojtěcha Šafaříka, jež představuje minulost hvězdárny i osobnost jejího zakladatele Josefa Jana Friče. K vidění dále budou různé výstavy nebo instalace.

Jedinečný pohled. Lidé mohli pozorovat superkrvavý Měsíc, na další si počkají

Některé doprovodné programy bude možno navštívit jen příležitostně. Třeba na páteční odpoledne se chystá dílnička s výrobou spektroskopu; v sobotu odpoledne i vpodvečer bude zase možné navštívit přednášky o moderní radioastronomii či o zapojení českých vědců do projektu Evropské jižní observatoře.

Zvířátka, květy i muzika

Už tradičně je návštěvu hvězdárny možné spojit s prohlídkou výstavy drobného zvířectva – holubů, drůbeže a králíků – připravenou ondřejovskými chovateli na hřišti u parkoviště; zde se platí dobrovolné vstupné a otevřeno bude v sobotu od deváté dopolední do šesté večer. Od 14. hodiny si bude možné zdarma poslechnout vystoupení vystoupení folkové skupiny VilMa.

Tým observatoře navíc přichází i s botanicko-ekologickým upozorněním. Louky v sadu u hvězdárny nejsou posekány – a je to tak schválně. Právě tam kvetou přísně chráněné prstnatce májové – orchideje naší přírody. Do jejich odkvětu se nejen nebude sekat, ale dovolen není ani vstup do trávníků. O trhání květů ani nemluvě!

