Následně na informace v médiích reagovala německá celní správa. Ohradila se s tím, že o hejtmankou zmiňovaném případu nic neví – pouze jeden kamion měl problémy s odbavením, což se ale dalo do pořádku a náklad mohl pokračovat v cestě. Pak se ozvala i německá ambasáda. Velvyslanectví nejprve čekalo na informace od Středočeského kraje, které by umožnily zásilku dohledat – a nakonec v pátek velvyslanec Christoph Israng Jermanovou na twitteru vyzval, na diplomata až nezvykle rázně, k dementování jejích informací, přičemž se ohrazoval proti šíření „falešných obvinění“. V úterý po telefonátu se středočeskou hejtmankou zveřejnil mnohem smířlivější tweet, vyznívající v duchu vzájemného porozumění.

Die Erklärung der Hauptfrau @JermanovaStKraj ist ein sehr wichtiger Beitrag, die Dinge richtigzustellen und Schaden von den deutsch-tschechischen Beziehungen abzuwenden. Vielen Dank. https://t.co/J6CAZFgj0P — Christoph Israng (@velvyslanec_SRN) March 31, 2020

Středočeský krajský úřad v úterý sdělil, že česko-německé dohadování o údajném zadržení dodávky zdravotnického materiálu dospělo do další fáze, když s velvyslancem hejtmanka o věci hovořila po telefonu. Jermanová uvedla, že ambasadorovi i jeho kolegům poděkovala za snahu zjistit reálný stav zásilky a za informaci, že žádný kamion s ochrannými pomůckami pro benešovskou nemocnici v Německu zadržen nebyl. Právě do Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově, kde má kraj logistické centrum, měl „zmizelý“ kamion směřovat – a její ředitel Roman Mrva také sděloval, že o zadržení zásilky na německé hranici ho po telefonu informoval řidič kamionu. Kraj už dříve uvedl, že škoda nevznikla, jestliže faktura za objednané respirátory a roušky měla být uhrazena až po dodání.

Úterní sdělení krajského úřadu nicméně hovoří o tom, případ může souviset s činností nepoctivých spekulantů, kteří se snažili využití nedostatku ochranných prostředků a chtěli získat platby za zboží, jež následně nebylo dodáno. Odkazuje na informaci německých úřadů, že firma ani neměla v úmyslu zboží dodat, a tak benešovská nemocnice podala trestní oznámení. „Hejtmanka i velvyslanec souhlasili s tím, že je důležité i nadále v budoucnu úzce spolupracovat, aby se předešlo takovým nedorozuměním,“ uvádí sdělení krajského úřadu.

Vysvětlení aféry se „zadrženým kamionem“

Pandemie koronaviru vyústila v uzavření vnitřních evropských hranic, a to způsobilo chaos v transportu zásilek. Akutní nedostatek ochranných pomůcek také otevřel prostor pro nepoctivé spekulanty, kteří se snažili získat od institucí a společností platby za zboží, které poté nebylo dodáno. To může být i případ krajské nemocnice v Benešově, která tuto zásilku ochranných pomůcek objednala. Z vývoje situace kolem zásilky, a i díky informacím německých kolegů máme za to, že firma, u které nemocnice zdravotnický materiál objednala, neměla v úmyslu materiál dodat. Proto krajská nemocnice v Benešově podala trestní oznámení.

Prioritou vedení kraje v této době je hlavně zdraví a bezpečnost obyvatel. Proto věnuje maximální úsilí na shánění a distribuci ochranných pomůcek. V důsledku toho nebylo možné ověřit informace od dodavatele a spolu s informacemi německých úřadů tuto záležitost předat Policii ČR a také informovat veřejnost v kratší době.



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje