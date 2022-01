Inovační centrum podnikatelům poradí, kde a jak si říci o peníze

Jaké dotace – a případně také nefinanční podporu – z veřejných zdrojů lze získat na rozvoj svého podnikání? To je otázka, na niž chce firmám a podnikatelům nabídnout odpověď (a přesněji: celou řadu odpovědí) Středočeské inovační centrum. Na středu chystá on-line „konzultační okénka“, v jejichž rámci se zájemci ze světa byznysu budou moci na dálku poradit se zástupci vybraných institucí a probrat s nimi své plány. Se zaměřením na to, co by mohli získat ve svůj prospěch.

Středočeské inovační centrum (SIC). Ilustrační fotografie. | Foto: Středočeské inovační centrum

Konzultační den, v jehož rámci jsou pro předem přihlášené zájemce vyhrazena pětačtyřicetiminutová časová okénka, nabídne nejen debaty se zástupci inovačního centra. K dispozici budou podnikatelům také rady členů týmů regionální kanceláře Technologické agentury ČR, agentur CzechInvest a CzechTrade i API; Agentury pro podnikání a inovace. Podmínkou je přihlásit se do úterka prostřednictvím internetového formuláře, k němuž zájemce může dovést například odkaz bit.ly/31HV38V – či jej najdou společně s dalšími informacemi na webu inovačního centra nebo dalších partnerů. Registrovaným zájemcům organizátoři pošlou bližší informace k době a způsobu připojení; půjde jen o jednoduché „prokliknutí“ bez dalších složitostí. SIC se rozhodlo jít naproti všem středočeským firmám, podnikatelům.



Dne 12. 1. 2022 od 9-16h bude možné zkonzultovat podnikatelský záměr.



Více informací naleznete na webu Středočeského inovačního centra ? https://t.co/jTAbpPiggK



‼️ Registrace do 11.1.2022 ‼️ pic.twitter.com/GaQ1QvZZrQ — Středočeský kraj (@StredoceskyK) January 10, 2022

Očekávají, že největší zájem bude zřejmě o několik zásadních tematických oblastí. Patří k nim dotační programy pro rozvoj firmy (ať už třeba na pořízení technologií či například na opatření k úsporám energií), vládní investiční pobídky, podpora začínajících podnikatelů, podpora exportu a pronikání na zahraniční trhy či možnost získání příspěvků na rozvoj firemního výzkumu a vývoje. Ale také například vzdělávání zaměstnanců nebo pomoc s marketingem.