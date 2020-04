ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

„Seniorům, tedy našim rodičům či prarodičům, je v čase epidemie a karantény potřeba volat častěji než jindy. Lepší než během hovoru řešit aktuální nepříjemnou situaci, je povídat si o pozitivních informacích a zážitcích z vašeho společného života,“ uvedl Vojtěch Jurásek z organizace.

Pokud se tedy chystáte na rozhovor s prarodiči po telefonu, můžete hovořit o pozitivní zprávě z uplynulých dnů. „Řekněte jim jednu pozitivní zprávu z posledních dnů, která se vás přímo týká,“ radí organizace Dementia.

Případně můžete hovořit o společném hezkém zážitku z minulosti; můžete vylovit z paměti nějaký milý společný zážitek z dětství. Může to být třeba výlet, práce na zahrádce, hraní karet, babiččin a vynikající svíčková, nebo čtení pohádek. „Řekněte jim, jak vám s nimi bylo dobře,“ radí.

Hovořit můžete i do svých plánech do následujícího období; třeba na co se těšíte a že jim příště řeknete, jak vaše plány dopadly. Čtvrtý tip se zabývá tím, co by mohlo seniorům udělat radost. „Zeptejte se jich, zda jim můžete s něčím pomoct, nebo co by jim v této době udělalo radost. Zajímejte se o jejich problémy a naslouchejte,“ uvedli zástupci organizace.

Jako pátý tip radí ujištění a pozitivní emoce. „Nezapomeňte na závěr dodat, že jste je rádi slyšeli a opět jim zavoláte. A hlavně že na ně myslíte, máte je rádi a těšíte se, až je budete moci navštívit,“ zní poslední tip.