Jednu z vakcín senioři odmítají - a vláda je zticha, posteskla si hejtmanka

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Do konce příštího týdne by mohli být naočkováni všichni senioři, „pokud by chtěli AZ“. V souvislosti s vakcinací proti koronaviru ve středních Čechách ve věkové skupině 80+ to na twitteru v noci na pondělí 22. února uvedla hejtmanka Petra Pecková (STAN). Odkazuje tím na vakcínu AstraZeneca, kterou leckteří senioři odmítají.

Očkovací vakcína proti covidu-19, kterou vyvinula britská firma AstraZeneca ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou. | Foto: ČTK

Na základě informací v médiích nemají důvěru, že je tato látka dostatečně účinná při očkování lidí ve vyšším věku. V minulosti se také objevily informace, že ve srovnání s preparáty od jiných výrobců má být podstatně lacinější. I z toho někteří odvozují svůj úsudek o očekávané kvalitě. Komentování rychlosti očkování krajů v Čau lidi je jistě dobře míněným krokem premiéra Babiše, který má zakrýt neschopnost vlády a dobu, jak dlouho jim leží 40 tisíc vakcín ve skladu.

Středočeský kraj na počátku dostával minimum vakcín Pfizer. ? — Petra Pecková (@PPeckova) February 21, 2021 A další na to jdou od lesa: jestliže některé vakcíně stačí běžné podmínky, zatímco jiná vyžaduje zchlazení na minus 70 stupňů Celsia, která z nich asi bude „lepší“? Případně si sami odpovídají na otázku: a kterýmže to přípravkem byla na počátku očkována většina zdravotníků, premiéra a ministra zdravotnictví nevyjímaje? Nejvyšší příděly ze všech krajů Ve středních Čechách sice bylo vakcíny AstraZeneca vyočkováno zatím nejvíc ze všech krajů, ale také jí kraj nejvíce dostal: pole hejtmančiných údajů 17 100 dávek. Pecková připomněla, že se tak stalo v souvislosti s tím, že ministerstvo zdravotnictví opakovaně, dvakrát, žádalo kraj o poskytnutí vakcín Pfizer/BioNTech potřebných pro dokončení očkování druhými dávkami v Praze. „Tak nám to chtěli refundovat,“ vysvětlila. Upozornila, že již v úterý 16. února všichni hejtmani žádali ministerstvo zdravotnictví a vládu, aby spustily informační kampaň vyvracející mýty, které o AstraZenece kolují. Prozatím marně: „Nic se nestalo.“ V provozu je v kraji pět velkokapacitních očkovacích center, další přibude Přečíst článek › Za neopodstatněnou označuje nedůvěru k této vakcíně krajský koordinátor očkování Martin Polák, který je primářem interního oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi. Dříve působil v Oblastní nemocnici Příbram, kde zastával post vedoucího lékaře jednotky intenzivní péče interních oborů, byl i vedoucí lékař kardiostimulačního centra a nutriční ambulance. „Studie prokázaly po 12 týdnech účinnost nikoli 70 procent, ale 82,6 procenta,“ řekl Polák Deníku. S tím, že stoprocentní účinnost nelze očekávat nikdy – to by prý bylo na Nobelovu cenu – a za účinnou se považuje každá vakcína, která dosahuje více než 50 procent. „Třeba u očkování proti chřipce se účinnost pohybuje mezi 62 a 68 procenty – a nikdo to neřeší,“ poznamenal. Někdo nechce, jiný nemá nárok Hejtmanka Pecková na twitteru reagovala na internetové videoposelství k národu, které předseda vlády Andrej Babiš (ANO) pravidelně natáčí pod názvem Čau lidi. Naposledy se věnoval – se zdůrazněním, že nejde o kritiku – srovnání očkování v krajích. „Komentování rychlosti očkování krajů v Čau lidi je jistě dobře míněným krokem premiéra, který má zakrýt neschopnost vlády a dobu, jak dlouho jim leží 40 tisíc vakcín ve skladu. Středočeský kraj na počátku dostával minimum vakcín Pfizer,“ vyjádřila se hejtmanka. Zdroj: Youtube Současný stav očkování ve středních Čechách přiblížila jako dokončování očkování sociálních služeb a nadcházející týden s velkým množstvím očkování druhou dávkou. Právě v těchto souvislostech výslovně uvedla: „Do konce příštího týdne by mohli být naočkovaní všichni senioři, pokud by chtěli AZ.“ Mezi reakcemi na její tweet nechybí povzdech, že rodiče ve věku 70+ by byli rádi i za AstruZenecu, jen kdyby se k ní dostali (zatím kvůli věku nemají na očkování nárok) – avšak lze najít i vyjádření, že střední Čechy se nesmějí stát „smetištěm“. Nebo třeba nechybí rada, že je potřebné rozvézt vakcíny AstraZeneca praktickým lékařům – a budou pryč hned. Jako ideální vidí využití této látky praktiky i koordinátor Polák: díky snadnému skladování i manipulaci bude snadné nejen očkování v ordinacích, ale i její podávání v domácím prostředí; třeba při návštěvách imobilních pacientů. Do kraje má dorazit 18,6 tisíce dávek V tomto týdnu krajský radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík očekává dodávky osmi plat vakcíny od výrobce Pfizer/BioNTech, 1500 lahviček po šesti dávkách čili dohromady devět tisíc, dále 4300 dávek látky AstraZeneca – a pak ještě 5300 dávek vakcíny Moderna. Posledně zmiňovaná dodávka zřejmě bude mít asi den až dva zpoždění, ale i tak má podle Pavlíkových slov dorazit ještě během posledního únorového týdne. Žáci by se měli raději testovat doma, myslí si většinou ředitelé škol Přečíst článek › Vakcíny proti covid-19 uplatněné ve Středočeském kraji



- Pfizer/BioNTech: 39 615 dávek: v posledních 14 dnech z celkového množství vyočkovaných vakcín 51,8 procenta v rámci 1. dávky a 34 procent v rámci 2. dávky



- Moderna: 3925 dávek: v posledních 14 dnech z celkového množství vyočkovaných vakcín 8,5 procenta (1. dávka)



- AstraZeneca: 3277 dávek: v posledních 14 dnech z celkového množství vyočkovaných vakcín 7,7 procenta (1. dávka)



Zdroj: koordinátor očkování Martin Polák a Krajský úřad Středočeského kraje; údaje k 18. 2. 2021

