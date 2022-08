„Máme pět krajských nemocnic v šesti městech, nejrozsáhlejší síť středních škol i domovů seniorů a sociálních služeb, je to celkem 270 příspěvkových organizací – a náklady na energie budou stát kraj o miliardu více než dosud. Máme také absolutně nejrozsáhlejší síť veřejné dopravy; jen náklady na zvýšení sazeb za trakční energii ve vlacích a náklady na naftu v autobusech si vyžádají další stamiliony. Finanční podporu sociálně slabším občanům má vyplácet stát. Nikoliv kraj. Preferujeme, aby pomoc byla nastavena centrálně ze strany státu a netříštily se tak jakékoli podpůrné programy napříč kraji,“ konstatovala hejtmanka Pecková. „Navíc si neumím ani představit, že bych takový krok neprojednala s obcemi, které mají platit v některých případech 50 procent zmíněné dotace,“ poznamenala.

Hasiči u Hřenska stále mají plné ruce práce, například i s kácením stromů

Odkazuje tím na Kubou prezentovanou představu, že příjemcům nižších důchodů by měly obce a města, kde žijí, jednorázově vyplatit čtyřtisícovou podporu – s tím, že polovinu (tedy dva tisíce) následně obci proplatí kraj. Pro rodiny s dětmi pak Jihočeši chystají příspěvek, který má umožnit docházet na placené školní, a hlavně mimoškolní aktivity, i když rodina bude počítat každou korunu – přičemž peníze za kroužky by mohly přijít na řadu jako první, až bude třeba rozhodnout, co oželet.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Takové jsou alespoň aktuální plány. Ani na jihu Čech není ještě není nic jisté: rozhodovat budou 15. srpna tamní krajští zastupitelé. Hejtmanství má nicméně už jasno o pravidlech, jaká by se měla uplatňovat – a prý na nich panuje shoda napříč celou vládnoucí koalicí.

Rozhodovat má výše příjmů

Domácnostem s dětmi (ať už jde o rodiny, nebo samoživitele), chce Jihočeský kraj nabídnout uhrazení poplatků spojených se zájmovými aktivitami dětí v prvním pololetí, a to až do výše čtyř tisíc korun na dítě. S tím, že peníze nedostanou do ruky rodiče, ale kraj je vyplatí příslušné organizaci, pokud se přihlásí do programu. Tato pomoc má být určena domácnostem, jejichž čistý měsíční příjem nepřevyšuje 13 tisíc korun na osobu.

Miminko volyňské Češky narozené u nás už je u táty na Ukrajině

V případě podpor lidí pobírajících starobní nebo invalidní důchod je pak zamýšlený limit pro přiznání zmiňovaného čtyřtisícového příspěvku příjem domácnosti nepřevyšující měsíčně 12 tisíc korun čistého na osobu. U samostatně žijících poživatelů důchodů by se mělo jednat o 16 tisíc. Hejtman Kuba má i jasno v tom, kde na to vzít: jak kraj, tak i obce a města dostávají letos více peněz z daňových výnosů. Kraj by tak podle něj ani nemusel vytvářet deficitní rozpočet, ani významněji škrtat investice.

Pokud návrh projde, bude však jistě velkou výzvou vytvořit řešení, které vše umožní zvládnout administrativně.